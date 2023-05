La Asamblea 7 Islas plantea una subida salarial de 240 euros en dos años para los más de 11.000 trabajadores del Servicio Canario de la Salud (SCS) a los que representa, y que se engloban en los grupos C, D y E. La propuesta fue trasladada el pasado viernes en la reunión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Sanidad que presidió la directora del SCS, Elizabeth Hernández. «Esta ha sido la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido con el paso de los años. Creo que es una petición más que justa y esto es lo que le plantearemos al Gobierno que esté al mando en la próxima legislatura», explicó este lunes Octavio Sánchez, portavoz de la citada agrupación. «Hemos apreciado una buena predisposición, pero vamos a seguir peleando porque no sabemos lo que puede pasar y hay muchos profesionales que no llegan a final de mes», agregó.

Y es que el colectivo, integrado por personal sanitario y no sanitario, lleva 18 años percibiendo el mismo sueldo, lo que ha colmado la paciencia de los empleados. «En 2005 solicitamos un aumento retributivo porque éramos los peores pagados del país en nuestras categorías. Esto nos llevó a hacer grandes movilizaciones en la calle y al final acordamos que las revisiones salariales se hicieran cada dos años para no estar a la cola. El pacto no se cumplió, pero ahora estamos contentos porque hemos conseguido que el Gobierno que venga esté obligado a atender esta solicitud», anotó Sánchez. Ratificación El sindicato asegura estar satisfecho con las mejoras retributivas, laborales y organizativas consensuadas en la reunión. De hecho, fueron ratificadas esta mañana tras trasladar la consulta a los trabajadores. En este sentido, el representante sindical recuerda que otra de las reivindicaciones destacadas del encuentro fue la necesidad de contar con un concurso de traslado abierto y permanente, que no estuviera vinculado a la Oferta Pública de Empleo (OPE). «Muchas personas tienen su plaza en una isla que no es la suya y llevan años lejos de sus familiares porque las últimas oposiciones fueron en 2007. Esta es una de las injusticias más grandes que han sufrido los trabajadores, pero hemos logrado que esto cambie gracias la reunión del viernes», informó Octavio Sánchez. A su juicio, la administración «no ha sabido valorar» las tareas que desempeñan las más de 30 categorías profesionales que hay detrás de la Asamblea 7 Islas. «Más allá de todo esto, hay que decir que la promoción interna no está regulada. Además, nos hemos sentido ninguneados, pues parece que la sanidad solo está integrada por médicos y enfermeros, y no se tiene en cuenta que somos la base del sistema», lamentó. Cabe destacar que algunos de los colectivos que conforman la agrupación son los técnicos de laboratorio, rayos y anatomía patológica, los auxiliares de enfermería, los cocineros, los auxiliares administrativos, el personal de limpieza y los celadores. «Continuaremos defendiendo los intereses de los trabajadores. Sin duda, somos una parte muy importante del Sistema Nacional de Salud y no podemos permitir que nos dejen en la trastienda», concluyó el portavoz.