Todos los ámbitos de la sociedad canaria manifiestan su pesar ante el vacío de una figura única como Guillermo García-Alcalde: desde la esfera política al entorno universitario y académico, al que estuvo estrechamente ligado, hasta el sector periodístico y el ámbito cultural, sobre todo, de la música clásica, el teatro y la danza, donde se erigió en referente a través de sus memorables críticas musicales.

Guillermo García-Alcalde, periodista, crítico musical y compositor, firmó un capítulo imprescindible y único para entender la historia cultural de Canarias, sobre todo, porque su obra se compuso de numerosas y valiosísimas páginas: desde su papel referente como periodista al frente de Prensa Canaria a su trayectoria pionera como crítico musical, donde ambos vértices confluyeron en su apoyo infatigable a las nuevas generaciones de compositores en Canarias. No obstante, quienes le conocieron a lo largo de décadas de entrega y compromiso, destacan de forma unánime su hondo bagaje cultural, su sensibilidad y sabiduría, su conversación apasionante y su generosidad.

Ángel Víctor Torres | Presidente del Gobierno de Canarias

«Un referente del periodismo, hombre culto, y comprometido con esta tierra»

«Triste noticia», resume el presidente de Canarias. «Guillermo García-Alcalde ha sido un referente del periodismo, hombre culto, amante de la música y comprometido con esta tierra. Recientemente tuve el placer de hablar con él, pues fue jurado de los Premios Canarias. Mi más sentido pésame a familiares y amistades».

Antonio Morales | Presidente del Cabildo de Gran Canaria

«Como en una ocasión: únicamente el arte es portavoz de consuelo. Él nos deja ese legado»

«Nos deja un intelectual que contribuyó a hacer posible una parte importante de la historia del periodismo en Canarias y que siempre buscó tiempo para crear y para hacer militancia activa por la difusión sensible de la cultura universal y canaria», expresa Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. «Como escribió en alguna ocasión, únicamente el arte es portavoz de consuelo. Él nos deja ese legado. El periodismo y la cultura canaria lo van echar mucho de menos».

«Desde el periodismo defendió la libertad antes de que en Canarias se iniciara la Transición»

«La ausencia de Guillermo es una noticia terrible. Desde el periodismo defendió la libertad antes de que en Canarias se iniciara la Transición y apoyándose mucho en la Cultura del Archipiélago, donde su aportación es enorme, pero aún más en Gran Canaria y especialmente en Las Palmas de Gran Canaria. Los hijos de la Transición no olvidamos la labor que García Alcalde realizó en nuestra tierra y cuando yo lo conocí personalmente siempre me llamó la atención su manera de mirar; me daba la sensación de que no miraba al pasado sino al futuro, y eso se nota».

Juan Fernando López Aguilar | Eurodiputado y exministro de Justicia

«Guillermo García-Alcalde, referente del periodismo, la cultura, la amistad. 40 años de recuerdos»

«Desolado al conocer, en misión Parlamentario Europea a Washington DC, tan tristísima noticia», escribía el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar a través de su cuenta de Twitter. «Guillermo García-Alcalde, referente del periodismo, la cultura, la amistad. 40 años de recuerdos desde mi juventud en LA PROVINCIA. Todo mi afecto a su familia, mi pena, honda condolencia».

Jerónimo Saavedra | Expresidente de Canarias

«Guillermo ha estado en las cuatro o cinco décadas de la historia de la música de Canarias»

Jerónimo Saavedra, expresidente de Canarias y uno de los grandes amigos de Guillermo García- Alcalde, define su legado como «un puntal fenomenal en lo que significa el desarrollo de la música en Canarias desde que llegó aquí en los años 60 para trabajar en LA PROVINCIA, y luego asumió la dirección». «Siempre mantuvo la crítica musical con unos niveles de exigencia y conocimiento que no son habituales en el panorama musical español». Aparte de su formación musical, y como pianista, «no sólo se limitó a hacer la crítica, sino que también fue compositor y trabajó conjuntamente con otro gran musicólogo que fue Lothar Siemens, también tristemente desaparecido. Son cuatro o cinco décadas de la historia de la música en Canarias, y no se puede ignorar que Guillermo ha estado ahí. Y que desearía que pudiera seguir ahí».

Manolo González | Fundador de Mestisay

«Guillermo fue, después de Enrique Franco, el gran padre de la crítica musical en los años 70 y 80»

La relación del músico Manolo González con García-Alcalde se resume en «éramos compadres, el padrino de mi hija mayor, un grandísimo amigo». «Fue para mí un padre espiritual en muchos aspectos a nivel artístico y estético. Y destacaría que Guillermo fue, sin duda alguna después de Enrique Franco, el gran padre de la crítica musical en los años 70 y 80. Fue el más formado, más apasionado, más acostumbrado al análisis rigurosísimo, casi científico, del hecho musical en directo, sobre todo, música clásica y danza».

«Tuvimos la suerte, Olga Cerpa y Mestisay, de que nos hiciera críticas maravillosas que guardamos como oro en paño. Su especialización en la lectura musicológica del hecho musical en directo para mí es de una altura y de una dimensión intelectual absolutamente inusual en España, por la calidad de su escritura, de sus contenidos, de sus conceptos teóricos a la hora de hablar de estética, de compositores, de músicas del pasado y músicas contemporáneas».

Laura Vega | Compositora

«Le dediqué una de mis composiciones más recientes en el homenaje que le hizo la Real Academia»

Para la compositora grancanaria Laura Vega, García-Alcalde conformó «una etapa importantísima para la promoción y difusión de la música clásica en el exterior». «El apoyo que hizo desde los inicios de la asociación junto a Lothiar Siemens o Dolores Álvarez. También en la Real Academia de Bellas Artes, de la que fuimos compañeros», relata. «Le hicimos un homenaje en octubre, y una de mis composiciones más recientes se la dediqué a él, y pudimos llegar a tiempo para reconocerle toda la vida musical de Canarias, y me alegro muchísimo de que ese acto homenaje se pudiera realizar. Me quedo con ese bonito recuerdo que él disfrutó muchísimo y quedó muy contento».

Óscar Muñoz | Presidente de Amigos Canarios de la Ópera (ACO)

«Guillermo siempre nos apoyó tremendamente, incluido en los momentos difíciles»

«Es una terrible pérdida para la Ópera de Las Palmas porque Guillermo participaba desde los comienzos de ACO allá por 1967 y siempre fue una persona que nos apoyó tremendamente, incluido en los momentos difíciles. Era un amigo nuestro. Como presidente y en nombre los asociados de los Amigos Canarios de la Ópera, solo puedo decir que su pérdida es tremendamente sensible».

Pepe Dámaso | Artista

«La vida de Guillermo ha sido una sinfonía de amor a Canarias»

El artista Pepe Dámaso describe la labor de Guillermo García-Alcalde como «una sinfonía de amor a Canarias». «Él era de Asturias pero siempre hablo de él como mi amigo canario, porque su vida fue una sinfonía de amor hacia Canarias, donde nos conocimos. Él no se quedaba sólo en la música, porque era agudo, refinado, con un gran talento... Un sabio. En lo personal siempre le agradeceré que me apoyara desde los inicios de mi carrera, aunque más allá de esa faceta profesional fue un gran amigo y un cómplice. Soy creyente y espero que su bondad trascenderá allá donde esté».

Tilman Kuttenkeuler | Director de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas

«Una figura que ha apostado como nadie por el talento de los compositores y músicos canarios»

Asiduo como ninguno de las programaciones del Auditorio Alfredo Kraus y Teatro Pérez Galdós, su director lamenta «esta pérdida enorme». «Una figura que ha apostado como nadie por el talento de los compositores y músicos canarios, pero también de talentos nacionales e internacionales». «Lo recordaré como un hombre muy culto, con sentido del humor y una conversación apasionante, pues no había ningún ámbito de la música clásica o del teatro que no conociera».

Rosario Álvarez | Presidenta de la RACBA

«Su pluma era impresionante, con un lenguaje preciosista y una enorme agudeza»

La presidenta de la Real Academia Canaria de Bellas Artes (Racba) de San Miguel Arcángel, manifiesta que «para la cultura y la música, para el mundo del concierto, para el Festival de Música y, sobre todo, para el mundo de la crítica, la pluma de Guillermo era impresionante, con un lenguaje preciosista y una enorme agudeza para analizar las partituras y saber cuál tenia un valor de futuro». «Como académico era modélico, recuerdo cuando hizo la laudatio de Lothar Siemens y analizó su obra dada la amistad que los unía. Para mí, Guillermo García-Alcalde es insustituible. Es una persona que se ha ido de una manera silenciosa. Se van yendo los mejores y yo me quedo desasistida, desolada, huérfana, de amigos tan valiosos».

Isabel Pascua | Exvicerrectora de Cultura de la ULPGC

«Era amigo de sus amigos y una persona muy culta, que sabía escuchar»

Isabel Pascua, en su etapa como Vicerrectora de Cultura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), durante el mandato de José Regidor como rector, creó junto con Guillermo García-Alcalde el Aula Wagner. «Para mí era como un hermano mayor, hemos ido a conciertos y óperas en Europa». «Era amigo de sus amigos y una persona muy culta, que sabía escuchar. Muy inteligente y en las distancias cortas era buenísimo, muy sensible, amante de la música, aprendí mucho con él, de música, de sensibilidad y de lecciones de la vida. Lo quería y lo sigo queriendo muchísimo». «A nivel cultural, esta ciudad le debe mucho a Guillermo García Alcalde».

Daniel Roca | Profesor del Conservatorio de Música de Las Palmas

«Gracias a Guillermo, Canarias ha tenido un crítico de altura permanentemente en la prensa diaria»

Daniel Roca defiende que, «gracias a Guillermo, Canarias ha tenido un crítico de altura permanentemente en la prensa diaria, lo que hace muchísimo para el tejido musical». «Pero más allá de eso, estamos consternados desde el punto de vista de los compositores canarios, porque él siempre apoyó al gran movimiento de surgimiento de los compositores canarios. Fue uno de los instigadores de la creación de Promuscan, y aunque sabiamente nunca quiso llevar las riendas, ha sido un sostén permanente de su labor», apunta. «Siempre fue generoso, apoyando la creación canaria y a los jóvenes. Siempre se interesó por cualquier compositor que empezaba a estar en todos los conciertos».

José Regidor | Exrector de la ULPGC

«Supo acercarse a nuestra tierra canaria con todo el respeto y el cariño propio de su calidad humana»

José Regidor recibió con mucha tristeza la noticia del fallecimiento de «nuestro querido amigo Guillermo García-Alcalde». «Hombre de una gran personalidad y de extraordinaria cultura, supo acercarse a nuestra tierra canaria con todo el respeto y el cariño propio de su calidad humana». Regidor lo calificó como «un hombre muy cercano a la ULPGC, a la que apoyaba sin fisuras y siempre presente en todos los actos institucionales y culturales de nuestra universidad. Descansa en paz, querido amigo. Aquí compartiremos con tu familia el recuerdo imperecedero de tu calidad humana, de tu respeto por todas las personas y tu amor por la cultura y la Universidad».

Lluís Serra | Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)

«Una persona extraordinaria sobre la que ha pivotado la vida cultural de esta ciudad»

Lluís Serra Majem conoció a Guillermo García Alcalde en su etapa como rector de la ULPGC. «Me lo habían descrito como un hombre poderoso, rígido, una persona con una mano de hierro que gobernó Prensa Canaria durante varias décadas, siendo Ángel Tristán Pimienta, nuestro actual presidente del Consejo Social, su director en LA PROVINCIA», rememora. «Pero el Guillemo García-Alcalde que yo he conocido era un hombre afable, tierno, culto, brillante, con un mirada viva, con el cual compartía muchos temas culturales». Fruto de esta relación reciente, Serra Majem califica a Guillermo García-Alcalde como «una persona extraordinaria, muy culta, sobre la que ha pivotado buena parte de la vida cultural de esta ciudad, y me llevo su sonrisa, amable y cariñosa. Lamento muchísimo, igual que lo lamenta la ULPGC, esta pérdida tan triste y profunda».

Juan Márquez | Viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias

«García-Alcalde fue una figura imprescindible para entender el desarrollo cultural de Canarias»

El viceconsejero de Cultura Juan Márquez escribió su pésima a través de su cuenta de Twitter: «Miembro de la Academia de Bellas Artes, García-Alcalde es una figura imprescindible para entender el desarrollo cultural de Canarias desde la democracia, especialmente en la música clásica y la creación contemporánea. Mi sentido pésame a su familia y compañeros de LA PROVINCIA»

Leopoldo Emperador | Artista

«Su apuesta por los suplementos culturales es una aportación que pervive»

Para el artista y escultor Leopoldo Emperador, García-Alcalde ha sido «una persona fundamental en el desarrollo de la Cultura de las Islas». «Su iniciativa de crear las páginas culturales en la prensa, particularmente en LA PROVINCIA, y poner en marcha los suplementos culturales, que aún perviven, lo convierten en un personaje indispensable. Insustituible». «Guillermo ayudó a sacar del ostracismo a la cultura del Archipiélago y estaba siempre tremendamente informado: en las reuniones siempre ponía temas interesantísimos sobre la mesa. Deja un gran vacío en lo profesional y, en mi caso, en lo personal porque era un gran amigo. Lo siento mucho por Mari, su esposa, y su hija Amalia».

Flora Pescador | Vicepresidenta de la RACBA

«Guillermo ha sido un guía y nunca se equivocó con ninguna opinión de las que me dio»

«Para mí», relata Flora Pescador, vicepresidenta de Real Academia Canaria de Bellas Artes, «Guillermo ha sido un guía y nunca se equivocó con ninguna opinión de las que me dio». «Guillermo, que era miembro de la Racba en Música, era comprometido, con una capacidad de acercamiento enorme hacia los demás, y un verdadero promotor del arte del Archipiélago en todas sus facetas. Era capaz de dedicarse al estímulo de los demás y en su faceta como crítico musical no tenía competencia en España. Guillermo García Alcalde era un hombre del Renacimiento».

Jesús Castaño | Presidente de la Fundación Martín Chirino

«Era muy culto y un gran intelectual. Me atrevería a definirlo casi como un Humanista»

«Incluso antes de la creación de la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino en Las Palmas de Gran Canaria y las veladas compartidas con Chirino y Guillermo, y su esposa Mari Rey, yo ya conocía a Guillermo porque todo el mundo hablaba de él; siempre le he tenido como una figura esencial y relevante en la Cultura de las Islas», reflexiona su presidente, Jesús Castaño. «Dominaba de arte y de música; sabía de prensa y de información... Era muy culto y un gran intelectual. Me atrevería a definirlo casi como un Humanista. Fue mi consejero en muchos momentos y es una noticia muy triste su fallecimiento».

Sonia Mauricio | Docente y Doctora

«Siempre tuvo presente el hacer de Canarias una tierra más abierta y cosmopolita»

«Gracias a Guillermo por tanta generosidad y entrega para hacer de Canarias una tierra más abierta y cosmopolita», manifiesta Sonia Mauricio. «Le conocí hace mucho tiempo, pero un poco más a fondo cuando trabajamos juntos en el en el Aula Wagner y de Estudios Estéticos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Guillermo tenía muchas facetas, pero él siempre se definía como periodista, aunque también era un apasionado del arte, la música y la estética. Era un hombre incansable; el trabajo que hacía de forma desinteresada por la cultura era enorme, trayendo al festival incluso músicos y orquestas. Siento muchísima pena».

Pepe Naranjo | Periodista

«Con Guillermo se va uno de los últimos grandes periodistas de una época convulsa»

«El periodismo canario está hoy de luto», afirma el periodista Pepe Naranjo, Premio Canarias de Comunicación 2016. «Con Guillermo se va uno de los últimos grandes periodistas de una época convulsa por la que él supo transitar con fina maestría e inteligencia», rememora. «Cuando le conocí en la redacción de LA PROVINCIA, yo apenas era un recién llegado a aquella redacción, todavía, de acaloradas discusiones, olor a tabaco y traqueteo del fax vomitando noticias. Guillermo habitaba entonces en una planta superior a la que los plumillas nos referíamos en voz baja y casi con miedo, donde sucedían las cosas importantes. Pero le recuerdo siempre caluroso y afable, un ser humano con una cultura inmensa y a quien aprendí a respetar. Descansa en paz, querido Guillermo, y que la música te acompañe».