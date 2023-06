EBAU 2023 en Canarias: a una nota del futuro

Ni la borrasca Oscar que amenaza con empapar el inicio de la EBAU 2023 en Canarias, ni el temor a un suspenso. Lo que verdaderamente preocupa a los alumnos y alumnas que se enfrentan a partir de mañana, 7 de junio, a las pruebas de acceso a la universidad en el Archipiélago es cerrar una etapa importante de sus vida consiguiendo la nota que le de la libertad de decidir la carrera que van a estudiar y, por tanto, su futuro profesional.

«Necesito una buena nota». Esta es una de las expresiones que más se oyen estos días en las bibliotecas, cuyas salas de estudio se han llenado de estudiantes que a partir de mañana se enfrentan a las pruebas de acceso a la Universidad (EBAU) -del 7 al 10 de junio- en Canarias, la última evaluación tradicional antes de que entre en vigor el nuevo modelo de la reforma educativa. Un total de 11.078 alumnos y alumnas se han inscrito en las Islas en la convocatoria de junio, 5.644 en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y 5.434 en la Universidad de La Laguna. La gran mayoría tiene claro que van a aprobar, lo único que les preocupa es alcanzar la nota que necesitan para cursar la carrera deseada, sobre todo en el caso de los aspirantes a Ciencias de la Salud.

El estudiantado consultado ayer en la Biblioteca Pública del Estado, en la capital grancanaria -que ha habilitado este año un espacio para facilitar el estudio en grupo-, necesita conseguir una nota alta, aunque ya llegan con un saldo importante del Bachillerato. Es el caso de Martina Pérez Díaz, alumna del Colegio Heidelberg, que quiere estudiar Enfermería en Granada y para ello necesita un 12,309, y parte con una media de Bachillerato de 9,61. «Sé que tengo una buena nota, y me puedo permitir no estar tan exigente conmigo misma, pero mi satisfacción personal sería conseguir más nota de la que necesito, aunque puedo estar un poco más relajada que por ejemplo gente que quiere entrar en Medicina».

La Universidad de Las Palmas registra 5.644 alumnos inscritos a las pruebas de acceso y La Laguna 5.434

También Hugo González Felipe, del Colegio San Ignacio de Loyola, parte de una buena casilla de salida para estudiar Física en La Laguna, para lo que necesita en torno al 12, y ya cuenta con un 9,8 de media en Bachillerato. «Confío en que finalmente tendré bastante nota», pero por si acaso desde hace una semana estudia de 6 a 8 horas diarias para la EBAU. «No siempre tuve claro estudiar Física, antes me quería dedicar más a la Informática, pero en 4º de la ESO empezó a gustarme la Astronomía y de ahí la Física», señala con la ilusión futura proyectada hacia el IAC.

Tan claro no lo tiene Martina Luzardo Melián, alumna del Claret, que aún no se ha decidido entre Odontología o Enfermería en Granada, «todo depende de la nota final», asegura. «Siempre me ha gustado el campo de la salud, pero no quería unos estudios tan exigentes como Medicina, y estas dos me gustan porque son más dinámicas. No obstante la decisión depende de la nota, que entre ambas carreras oscilan entre 12,4 y 12,8».

Pablo Pérez Foronda, estudiante de Las Teresianas, también duda entre dos carreras que oferta la Universidad de Las Palmas de GranCanaria, la de Medicina o el grado nuevo de Ingeniería Biomédica, del que aún no sabe que nota de corte pedirá, al implantarse en el nuevo curso. «Yo creo que si supero el 12,5 podría decidir cualquiera de las dos, tengo una media de 9,3, así que espero alcanzarlo», señala el joven que confiesa sentirse nervioso, «no por aprobar, sino por tener nota de sobra».

Valeria Ventura, alumna del IES Tomás Morales, quieres estudiar Educación Infantil, necesita un 9,9 de media y parte con un 5,1, por lo que para ella la EBAU es clave. «De momento estoy tranquila, dedicándole muchas horas y teniendo claro que debo tener mucho cuidado con lo que hago. Magisterio es mi vocación, pero si al final no lo consigo, el plan B es Turismo».

Este lunes arrancó la selectividad en Madrid, Murcia, Cantabria y La Rioja, y Canarias lo hará entre el 7 y el 10 de junio

Quien no necesita nota, sólo aprobar es Rebeca Viadel López, del IES Los Tarahales. Quiere estudiar Derecho en la ULPGC y llega con un 8,4 de media del Bachillerato. «La decisión de Derecho la tomé hace unos pocos meses. Lo tenía como una opción, pero tenía muchas otras». A pesar de necesitar sólo un 5, se ha preparado la EBAU como si precisara de un 12, sobre todo en Historia de España y las asignaturas que más le ponderan, filosofía y economía, «respecto a las matemáticas no lo tengo tan claro, lo que salga». Rebeca, que hizo el Bachillerato de Ciencias Sociales, tiene un día más para repasar, dado que mañana comienza la EBAU sólo para los estudiantes del Bachillerato de Ciencias, y el jueves le corresponde el turno al resto (Humanidades, Arte yCiencias Sociales).

Quienes le llevan la delantera son los 250.000 alumnos que se examinan desde ayer a la EBAU, en Madrid, Murcia, Cantabria y La Rioja, las cuatro primeras comunidades en comenzar la última selectividad con el formato de los tres últimos cursos, condicionados por la covid y la clausura de los centros educativos, por lo que da más facilidades al alumnado dado que puede elegir entre distintas opciones de preguntas.

Mañana, y hasta el sábado, se sumarán los estudiantes canarios, que exprimen las últimas horas en las bibliotecas e incluso echan mano de YouTube para resolver dudas o explorar algún que otro consejo que les acerque más a la meta.