Muchos conductores están más que temerosos cuando se acerca la hora de superar la tan temida Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Y es que hay que poner el coche a punto para que pase con éxito todas las pruebas que se le requieran. Si bien hay alguna de ellas que es francamente difícil de superar.

Pero que no cunda el pánico entre los conductores de nuestro país. El caso es que les vamos a dar la mejor solución. Aunque la prueba de emisiones pueda ser un gran quebradero de cabeza en aras de conseguir el certificado en regla, te presentamos un truco infalible.

Para alegría de muchos, hay un botón secreto que puede hacer que pases la prueba sin más problemas de los previstos en un principio.

Una solución oculta que se ejecuta activando los botones que arrancan los sistemas consumidores de electricidad en el coche. Así, se consigue que la exigencia al alternador se traspase el propulsor.

El botón del coche que hará pasar la ITV sin problemas

Esto hará que la centralita de gestión del motor inyecte más combustible para lograr más potencia si cabe. Y es que el régimen de giro se mantiene estable en ese caso. Así las cosas, la combustión será más rica y los gases emitidos mucho más limpios y podrás pasar esa prueba tan complicada.

Y es que el uso de este botón secreto que no conocías hasta ahora puede ser el punto de inflexión para superar la siempre difícil ITV. Bien es cierto que en ese proceso vamos a desperdiciar algo de combustible, pero no hay mal que por bien no venga, como dice el refrán.

Es necesario avisarte de que este truco que te enseñamos en el artículo de hoy solo tiene que ser utilizado en última instancia. Y debes ser consciente de que hay que acometerlo con cierta responsabilidad. El caso es que este podría tener implicaciones en el consumo de combustible y hasta la eficiencia del vehículo.

Otras maneras de pasar la ITV sin demasiadas complicaciones

Aún sabiendo que este botón secreto es una buena opción para pasar la ITV, hay otras formas de pasar la prueba. Y es que para lograr que nuestro coche cumpla con los estándares exigidos por la Inspección Técnica de Vehículos, tenemos que fijarnos en más opciones.

La primera recomendación es conseguir un mantenimiento eficaz para que el motor funcione bien y que minimice las emisiones contaminantes.

Además, siempre se recomienda que el combustible a utilizar en tu vehículo sea de una calidad notable. Y queda fuera de toda duda que no hay que utilizar aditivos que sean negativos para la composición de los gases que se emiten. A su vez, es clave hacer revisiones del sistema de escape y de los filtros del vehículo.

En estas revisiones hay que verificar y reemplazar los filtros de aire, combustible y aceite. Recuerda que un filtro de aire a sustituir puede dificultar en gran forma la entrada de aire limpio el motor. Así, esto puede afectar de forma notable a la combustión y podría aumentar las emisiones.