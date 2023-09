El reconocido actor británico Henry Cavill, conocido por su interpretación de Superman en el cine, ha sorprendido a los residentes de Tenerife con su reciente visita a un restaurante localizado en el sur de la isla, acompañado por su pareja, Natalie Viscuso, quien trabaja también en la industria de Hollywood. La razón de su presencia en la isla es su participación en el rodaje de la última película del director, productor y guionista Guy Ritchie.

Durante su visita el pasado domingo, la pareja disfrutó de un almuerzo en el restaurante La Torre del Mirador, que es administrado por la familia Sides y se encuentra ubicado en la hermosa zona de Costa Adeje. El restaurante tiene una capacidad para albergar a 350 comensales y se destaca por su ubicación, ya que ofrece impresionantes vistas panorámicas del océano Atlántico y de la isla de La Gomera.

La cocina del restaurante se caracteriza por fusionar sabores tradicionales y modernos, pero uno de sus aspectos más destacados es la variedad de mariscos disponibles, que incluyen langostinos, ostras, bogavantes, navajas, carabineros, gambas de Huelva, zamburiñas y centollos. Además, se recomienda especialmente probar las paellas durante el almuerzo.

La visita de Henry Cavill y Natalie Viscuso al restaurante ha generado gran interés entre los residentes locales y ha destacado la excelente reputación culinaria de La Torre del Mirador.

El paseo de Superman en Gran Canaria

No es la primera vez que Henry Cavill ha estado por Canarias. Ya a principios de 2020 estuvo en Gran Canaria para el rodaje de la serie 'The Witcher', de Netflix. El actor estuvo en la Cumbre de la isla, que aprovechó para entrenarse entre los pinares y mantener así su privilegiado físico.

Y su visita casi le provoca que se quedase ciego. "Mi oftalmóloga siempre me estaba diciendo: 'No, no me importa. No me importa que tengas que rodar. Quítate las malditas lentillas porque empezarás a quedarte ciego después de un tiempo'. Estaba seguro de que probablemente estaba siendo un poco más dramática de lo normal, porque tiendo a ser también un poco así. Y dije: 'No, está bien. Podemos rodar un par de horas más'. Y ella dijo: 'No estaremos bien. Te los tienes que quitar ahora", informó en su día el natural de Jersey.

"Hay mucha roca volcánica en las Islas Canarias por lo que el aire puede volverse muy polvoriento. Se metió [polvo] detrás de las lentillas por lo que mis ojos terminaron siendo arañados... Me dolían mucho pero lo achacaba a que estaba muy cansado y no haber dormido bien. Llegué al punto en el que mi técnico me encontró [polvo] escondido en las sombras de mis ojos cerrados porque era muy brillante. Me dijo: 'Sácate las lentillas'. Y dije: 'No, no. Estoy bien. Estoy bien. Solo dame algunas cosas para que mi ojos estén bien antes de una escena'. Me miró y dijo: 'No, dejaré de rodar hasta que te las saques", añadió.