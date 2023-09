Cuando viajamos, es una práctica común mantener una vigilancia constante sobre nuestro equipaje. Esto se vuelve especialmente crucial en lugares concurridos como aeropuertos y estaciones de tren, donde la posibilidad de pérdida o robo es más alta. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, a veces es imposible mantener un control constante sobre nuestras pertenencias. Esto ha llevado a situaciones desagradables en las que los viajeros descubren que sus maletas facturadas han sido abiertas o que les faltan artículos esenciales.

Para abordar este problema, muchos viajeros han recurrido a medidas de seguridad adicionales, como candados y envoltorios de seguridad. Además, algunos comparten sus trucos y consejos en las redes sociales, con la esperanza de ayudar a otros viajeros a proteger sus pertenencias y evitar pérdidas costosas. Estas acciones demuestran la importancia que damos a la seguridad de nuestras posesiones cuando estamos en movimiento y cómo la comunidad de viajeros se apoya mutuamente para evitar contratiempos innecesarios.

El truco del lápiz

Una pareja compartió en TikTok su propio método para evitar robos en su equipaje, revelando cómo proteger la maleta utilizando un lápiz. En el video, demuestran cómo aseguran los cierres con tirraje, incluso cuando usan un candado. Comienzan el video explicando: "Por eso amarramos los broches de esta manera con el tirraje".

Los creadores de contenido advierten que es sorprendentemente sencillo abrir el cierre de una maleta con un lápiz u objeto similar. Explican: "Simplemente lo que tienen que hacer con la punta es presionar en el cierre y hacer un poquito de presión y como pueden ver lo pueden abrir muy fácil".

Este video resalta la importancia de tomar medidas adicionales para proteger nuestras pertenencias cuando viajamos, ya que incluso un objeto aparentemente inofensivo como un lápiz podría ser utilizado por posibles ladrones. Compartir estos consejos en plataformas como TikTok puede ayudar a otros viajeros a mantener sus pertenencias seguras.

De acuerdo con el video, los delincuentes encuentran más atractivas las maletas que pueden abrir y luego cerrar de nuevo, de manera que no dejen huellas de su acción. Afirman: "Si tenemos los broches amarrados, las personas con inclinaciones hacia lo ajeno optarán por no abrirlo, ya que si lo hacen, luego no podrán cerrarlo y eliminar las pruebas del robo".