Halloween está a la vuelta de la esquina, y si estás anticipando que tus hijos te pedirán disfrazarse este día, es hora de considerar opciones para asegurarte de que tengan el atuendo perfecto. Ya sea que quieras comprarlo con anticipación o estés dispuesto a poner en práctica tus habilidades de costura, aquí tienes una serie de ideas de disfraces tradicionales para Halloween que son un éxito garantizado.

Aunque las opciones de disfraces se han diversificado en los últimos tiempos, proponer a los niños que se disfracen de personajes tradicionales para asustar a familiares y amigos sigue siendo una elección emocionante. Transformarse en algo espeluznante durante un día puede ser una experiencia inolvidable. Aquí te presentamos nuestras propuestas:

1. Disfraz de bruja

El disfraz de bruja es un clásico indiscutible de Halloween. Ponerse un sombrero puntiagudo y simular un vuelo sobre una escoba de madera y paja es una experiencia entretenida. Es interesante notar que la representación contemporánea de las brujas, vestidas de negro con sombreros puntiagudos, está influenciada por un personaje ampliamente conocido: la Bruja Mala del Oeste, creada por el escritor L. Frank Baum en su novela "El maravilloso mago de Oz" en 1900, que se hizo universalmente reconocida gracias a la icónica película protagonizada por Judy Garland en 1939.

2. Disfraz de fantasma

El disfraz de fantasma es otro clásico infalible. Si prefieres no gastar mucho dinero y estás dispuesto a hacer el disfraz tú mismo, esta opción es perfecta, especialmente si no eres muy habilidoso con la costura. Usar una sábana vieja o un trozo de tela blanca para crear agujeros para los ojos es todo lo que necesitas. Puedes optar por bordar los bordes o dejarlos sin terminar y coser o no una boca; eso dependerá de tus preferencias. Los niños se divertirán mucho al darse cuenta de que nadie los reconoce al principio.

3. Disfraz de vampiro

El disfraz de vampiro es una opción sencilla pero efectiva. Solo necesitas una capa, dientes de vampiro y, si deseas personalizarlo, un poco de maquillaje. No es necesario comprar maquillaje especial, un lápiz de ojos puede ser suficiente para dibujar cejas más gruesas y una especie de triángulo invertido en la frente, como si fuera el cabello. Idealmente, debajo de la capa, se puede llevar una camisa blanca y pantalones oscuros. El disfraz será impactante (aunque ten cuidado, ¡puede que tu hijo intente morderte con sus nuevos dientes!).

4. Disfraz de diablillo

Nuevamente, solo necesitas una capa para este disfraz. Si es roja, mejor, pero no es esencial. Lo importante es que el traje sea rojo, como se muestra en la imagen. Si agregas un poco de brillo, obtendrás un resultado espectacular, pero también puedes usar una camiseta o vestido rojo que ya tengas en casa. Asegúrate de conseguir cuernos rojos y, si lo deseas, un tridente. No será necesario gastar mucho dinero para que tu hijo luzca genial en Halloween.

5. Disfraz de esqueleto

El disfraz de esqueleto ofrece múltiples opciones. Puedes comprar uno elaborado que se asemeje a un esqueleto real o, si tu hijo solo planea usarlo en un ambiente informal, un chándal negro con un esqueleto dibujado, como el que se muestra en la imagen, será suficiente. A la mayoría de los niños les encantará pasear así por la calle durante un día.

6. Disfraz de momia

Si deseas un resultado espectacular pero económico, el disfraz de momia es la elección perfecta. Envuelve las extremidades, el torso y parte de la cabeza de tu hijo con vendas y luego pinta algunas partes con pintura roja para simular sangre. Para mantenerlo abrigado, asegúrate de que lleve pantalones y una camiseta de algodón o un jersey blanco debajo. Si también le pintas la cara con pintura facial blanca, dará miedo de verdad.

7. Disfraz de Catrina

Si tienes habilidades para el maquillaje, puedes crear obras de arte en el rostro de los niños disfrazados de Catrina, un personaje de la cultura mexicana relacionado con el Día de los Muertos que se ha vuelto popular en todo el mundo. Si no eres muy hábil con el maquillaje, puedes lograr un resultado impresionante con pinturas faciales para disfraces. Solo necesitas pintar los contornos de los ojos de negro, el resto del rostro de blanco y agregar una diadema de flores en el pelo. Tu hijo o hija se verá perfecto, y su disfraz tendrá un toque original y especial.

8. Disfraz de murciélago

El disfraz de murciélago no es tan común como los anteriores, pero es perfecto para Halloween. Tu hijo solo necesita ropa completamente negra y alas de murciélago. Incluso puedes hacer las alas en casa utilizando cartulina negra (asegúrate de plastificarlas para que duren más). Puedes agregar un toque especial pintando la silueta de un murciélago en su cara, como se muestra en la imagen.

9. Disfraz de araña

El disfraz de araña es menos común que otros, pero es fácil de hacer en casa. Tu hijo solo necesita llevar ropa negra y, si es posible, un gorro negro (agregar ojos grandes al gorro, como se muestra en la imagen, mejora el disfraz). Luego, puedes utilizar tubos de gomaespuma, generalmente utilizados para aprender a nadar, forrarlos con tela negra y coserlos a la ropa. ¡Y listo, el disfraz de araña estará completo!

Halloween está cerca, y con estas ideas de disfraces tradicionales, seguro que tus hijos tendrán un día espeluznante y lleno de diversión.

¡Prepárate para asombrar a todos en esta festividad!