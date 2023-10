Los países europeos implantan este 29 de octubre de 2023 el horario de invierno, con el fin adaptar el horario laboral a las horas de sol y ahorrar así energía, una práctica que España inicio en 1974, justo un año antes de la muerte del dictador Franco. Así, desde hace 49 años, cada último domingo de octubre, España actualiza sus relojes para pasar al horario de invierno y reducir, a su vez, en una hora su diferencia con su huso horario correspondiente.

En el cambio al horario de invierno, los ciudadanos españoles deberán retrasar una hora las agujas del reloj en la madrugada del domingo 29 de octubre. Aunque cada persona hace el cambio cuando le conviene, es útil saber que oficialmente el cambio se produce a la vez en todo el país, de tal manera que a las 3:00 horas serán las 2:00 en la España peninsular y Baleares, mientras que, fiel a su hora menos, en Canarias, a las 2:00 horas del domingo volverá a ser la 1:00.

La Unión Europea implanta esta modificación horaria en dos ocasiones durante el año. El cambio, se supone, permite a las empresas y los hogares reducir el consumo energético al encender las luces menos horas al día. Al menos, esta es la teoría en la que se basa la costumbre de cambiar la hora. Sin embargo, cada vez son más las voces que reclaman el final de esta práctica, sobre la base de que produce más daños a la salud que beneficios económicos, dado que su impacto sobre el ahorro se ha reducido.

Con el cambio de hora del mes de octubre, la España peninsular y Baleares recuperan la que se considera hora oficial del país, que es ir una hora por delante del tiempo que marca el meridiano de Greenwich (Greenwich Mean Time GMT).

¿Hay ahorro con el cambio de hora?

Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) el cambio horario supone en los meses posteriores un ahorro en iluminación en el sector doméstico "del 5%", lo que equivaldría a 300 millones de euros de ahorro según los precios vigentes, de los cuales 90 millones correspondería a los hogares españoles. Esto supondría 6 euros de ahorro por hogar. El resto se ahorrarían en los edificios de la industria o el sector servicios.

Sin embargo, expertos en energía consideran que no existe tal ahorro y que es absurdo mantener el cambio horario en plena era de las energías renovables. Para entender por qué se produce el cambio horario hay que remontarse a su origen.

Si bien es una práctica que ya empleaban los romanos en la Antigua Roma, lo cierto es que fue en el siglo XX, durante la I Guerra Mundial, cuando se produjeron los primeros cambios horarios en Europa y EEUU con el objetivo de reducir el consumo de energía ante la escasez de petróleo y carbón. Por el mismo motivo, durante la II Guerra Mundial volvió a adoptarse el cambio horario. Olvidado durante años, la crisis del petróleo de 1973 resucitó el cambio horario y lo ha mantenido hasta nuestros días.

Solución obsoleta

Así pues, el cambio horario actual responde a una solución de ahorro que entre 1973 y 1974 comenzaron a adoptar los países cuya economía dependía del petróleo, entre ellos España, que vieron como los precios del combustible se duplicaron de la noche a la mañana. Por entonces, tenía sentido puesto que las fuentes de energía eran fósiles, carbón y petróleo, pero la situación ha cambiado desde entonces.

El profesor de la Universitat Politècnica de València (UPV), Manuel Alcázar, subdirector del Departamento de Ingeniería Eléctrica e investigador del Instituto de Ingeniería Energética (IIE) de la UPV, es de los expertos que sostiene que el cambio horario no tiene ya sentido. Explica que los cambios horarios "no tienen prácticamente ningún impacto, ni negativo ni positivo, sobre el consumo de energía: no hay ningún ahorro directo, simplemente estamos trasladando el consumo de una franja horaria a otra".