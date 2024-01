La bebé más madrugadora de 2024 es canariona. Eran las 02.26 horas de la madrugada en el Archipiélago cuando la primera recién nacida decidía asomar su pequeña cabeza al mundo desde el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. Un parto natural que trajo a la Comunidad Autónoma una menuda niña de 1.850 gramos, y de la que sus padres han preferido no desvelar el nombre por motivos privacidad. A este nacimiento le siguió tan solo cuarenta y nueve minutos después el de Rodrigo, el segundo retoño del año nuevo en Canarias, justo en el mismo materno. La pareja de neonatos grancanarios son los primeros nacimientos del 2024 en las Islas.

Una noche de fin de año turbulenta y diferente en Gran Canaria, que empezaba con la guiense Verónica González Benítez sin poder disfrutar de una cena en condiciones a causa de las contracciones. "Empezaron sobre las 21.00", narra González. Para esa hora los padres, ambos de la Comarca Norte, ya estaban en el Materno con las uvas preparadas y la cena puesta, pero los calambres del parto obligaron a trasladar a la madre a la sala de monitorización. Allí partió el año a las 00.00, e intentó sintonizar las Campanadas sin éxito a causa del dolor. "Las contracciones eran muy seguidas", detalla. Un cuarto de hora después, la mujer entraba al paritorio.

El parto duró tres horas desde que entró a la sala. "Por muy poco no fue el primer bebé del año en Canarias, porque no había nadie en paritorios. Pero al poco entró otra chica y dio a luz antes", comenta la madre, quien finalmente parió a un retoño de 3.440 gramos de peso, a las 03.15 de la madrugada. Un alumbramiento "bastante rápido", comenta la familia, que con esta nueva incorporación con Rodrigo, suman cuatro miembros.

Verónica González Benítez había sido madre anteriormente, aunque explica que este embarazo fue mucho más complejo. "Tuve más molestias, e incluso una piedra en el riñón los últimos meses. Por eso pensaba que el parto se adelantaría", cuenta. La fecha de nacimiento original del niño estaba prevista para el 28 de diciembre de 2023.

Después de una noche tan atípica, González atendía en el mediodía de ayer a una marabunta de medios de comunicación que querían conocerla a ella y su hijo. "Los periodistas fueron bastante amables y educados sin querer invadir demasiado nuestro espacio. Sí es cierto que pensaba que solo vendría un medio de comunicación y me sentí un poco abrumada al ver a tanta gente, pero fueron muy educados con el momento", reconoce González.

Respecto al resto de hospitales por Islas, el primer nacimiento de la isla vecina, en Tenerife, tuvo lugar en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. A las 07.10 horas de la mañana nació por parto natural otro niño madrugador con un peso de 3.500 gramos, casi el mismo que el de Rodrigo.

Esta generación de recién nacidos en el nuevo año, pertenecen a la llamada 'Generación Alfa', aquellos niños llegados al mundo después del 2010. Un periodo que tiene la fecha de caducidad hasta 2025, y que engendra a la primera remesa de 'chinijos' totalmente nativa digital.

Los más rápidos de la Península

Kyliam es el nombre del ganador en la categoría de 'primer bebé nacido en España en el año 2024'. El registro del retoño se produjo en la ciudad gallega de Vigo, en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, a las 00:00 horas. Su peso, en la misma línea que los otros dos bebés varones del Archipiélago, logró tocar los 3.420 gramos en la balanza. Su madre y su padre, una pareja primeriza de Gondomar (Pontevedra), aseguran que todo fue "superbien".

La madre, Jenny Gallego explica que no se enteró "de nada". "Me ayudó mucho la epidural así que me fue de maravilla", relata. No pudo tomar las uvas ni pensó "en comerlas tampoco" mientras daba a luz. "La campanada final fue tenerlo", concluye.

La abuela materna, Mari Carmen Álvarez, ha detallado que es su cuarto nieto y ahora toca "trabajar" para sacarlo adelante. Como su hija ingresó en el hospital por la las 17:15 horas pensó que daría a luz tan solo dos horas después, a las 19 horas, pero cuando vio que se acercaba la medianoche pensó en esperar al año nuevo.

Otro de los bebés más madrugadores a nivel nacional fue la castellano-leonesa Carla González Casanueva el primer recién nacido en Salamanca. Una niña, con un peso de 2785 gramos, que salió a los 26 segundos del cambio de dígito anual, según indican fuentes del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Tal y como han señalado desde el hospital salmantino, "posiblemente haya sido la vez que más cerca de las doce haya nacido un bebé en Salamanca".

La familia de Carla González no iba a quedarse sin disfrutar de las uvas de Fin de Año. Hija de Ángela y Sergio, la niña protagonizó el primer nacimiento al mismo tiempo que sonaban las 'campanadas', por lo que, ya minutos después, el equipo de paritorio comió las uvas con el "huso horario canario". Así, el "una hora menos en Canarias" adquirió un nuevo significado para estos salmantinos bautizados como 'medio isleños'.

En el resto del país, Érik y Rubén se han consagrado como primeros recién nacidos en la Comunidad de Madrid en 2024. Ambos llegaron al mundo pasados los quince minutos de las Campanadas en los hospitales de La Paz y de Fuenlabrada. Un empate técnico que ya forma parte del anecdotario del primer día del año.