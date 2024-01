La Dirección General de Tráfico (DGT) emite un permiso de conducción en forma de carné, necesario para operar cualquier tipo de vehículo. Sin embargo, a partir de ahora, existe una razón por la cual no se impondrán multas si el conductor no lleva consigo este documento en formato físico. ¿La razón? Sencillamente porque ahora es posible tenerlo en el teléfono móvil. Esta medida no solo se aplica al permiso de conducción, sino también a cualquier otra documentación adicional.

Uno de los objetivos de este organismo, que está bajo la dependencia del Ministerio de Interior, es asegurar que los conductores cumplan con la normativa de conducción vigente en las carreteras de España. Con el tiempo, se introducen novedades que facilitan la transición hacia un entorno digital en su legislación. Entre las infracciones más comunes que ocurren a diario en España se encuentra la de no llevar consigo el carné de conducir físico en la cartera. Esta situación puede resultar en multas de hasta 500 euros, dependiendo de la documentación que se requiera y no se pueda presentar a las autoridades. No obstante, parece que esto cambiará en 2024: el carné de conducir, tan crucial para llevar encima como la tarjeta de crédito o el DNI, puede ser solicitado por agentes de la Guardia Civil. En caso de no tenerlo a mano, o si falta alguna otra documentación, las multas pueden ser significativas. Uno de los objetivos de la DGT es asegurar que los conductores cumplan con la normativa de conducción vigente en las carreteras de España. Pero la DGT ha dado un giro en esta materia. En 2024, decidió que los conductores podrían evitar sanciones al eliminar la multa por no llevar consigo el carné físico. Ahora es posible circular por las calles, carreteras y autovías del país sin necesidad de portar todos estos documentos de forma física dentro del coche. App miDGT Se trata de la aplicación miDGT, disponible actualmente para todos los dispositivos digitales. Esta aplicación para teléfonos móviles permite a los conductores llevar siempre consigo la documentación necesaria para circular en formato digital. Esto significa que si alguien no tiene a mano el carné de conducir, el permiso de circulación y la tarjeta de inspección técnica (ITV) del vehículo en formato físico, no hay problema: bastará con mostrarlos en formato digital a las autoridades correspondientes. La aplicación miDGT simplifica los trámites al requerir solo la introducción de datos personales para acceder a la amplia base de datos del servidor. Cualquier conductor de un vehículo matriculado a partir de noviembre de 2016 puede obtener fácilmente su carné de conducir, el permiso de circulación del vehículo y la tarjeta de ITV a través de la aplicación, elementos que resultarán válidos en un control de tráfico. Además, esta herramienta digital permite llevar a cabo diversas transacciones y trámites necesarios. De esta manera, los plazos y costos asociados con la renovación del carné de conducir o el pago de impuestos y tasas se reducirán al mínimo en 2024. La aplicación está disponible de forma gratuita en la App Store para dispositivos iOS y en Google Play para dispositivos Android. Para garantizar la seguridad del proceso, es necesario estar registrado en Cl@ve para autenticar la identidad.