La Exposición del Ninot de 2024 ya tiene un motivo para el debate o la polémica a raíz de las figuras presentadas al público desde el pasado viernes y hasta los días 14 y 15 de marzo en Valencia. Y en este caso ha ido más allá del siempre extendido debate sobre el "gusto" o "mal gusto" o la simple "libre sátira" de algunas de las propuestas -como ha sucedido este año con, por ejemplo, la escena de sexo explícito entre Carles Puigdemont y Pedro Sánchez.

La comunidad judía en València se ha alzado y ya se ha comunicado con la Embajada de Israel en España por lo que consideran un ninot que "puede considerarse delito de odio contra el pueblo judío" al "no ser lo suficientemente explícito y dejar en el aire una posibilidad de antisemitismo".

Cabezas de niño con heridas mortales

Se trata de la escena de la falla Arrancapins, que es una dura crítica a la Guerra de Gaza. En la misma, los falleros -una comisión que lleva el carácter crítico y alternativo en su ADN- plantan un árbol de Navidad coronado por la Estrella de David. En lugar de hojas hay ramas desnudas y, en lugar de bolas, cabezas de bebé, cada una de ellas con una herida mortal: cráneos reventados por la metralla, agujeros de bala y hasta una cabeza partida por la mitad.

Lo que considera la comunidad judía es que "se está transmitiendo un mensaje en contra de todos los judíos. Los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Incluso de los ciudadanos de Israel, los que están y los que no están de acuerdo".

"La Estrella de David no es suficiente"

Se basa para ello en que no hay ningún indicativo que señale al actual gobierno de Israel o a éste mismo como estado. No les vale que la Estrella de David sea el remate. Todo lo contrario: "representa a todos los judíos del mundo. Que forme parte de la bandera del estado no da derecho a considerarlo exclusivamente como un símbolo de la nación. Nos preguntamos por qué, por ejemplo, no han puesto un retrato de Benjamin Netanyahu. Ahí podríamos hablar de si es una crítica dura o no, inadecuada o no, pero no se estaría prejuzgando a todo un pueblo o un colectivo de creyentes".

Contra el Estado de Israel

La comisión mandó el día de la inauguración de la muestra un comunicado en el que explicaba el ninot -antes de que ni estuviera previsto que generara polémica-. Y en este caso son claros al asegurar que va dirigido "a denunciar el genocidio que el Estado Sionista de Israel está cometiendo sobre el pueblo palestino", además de denunciar que la muerte "de los niños masacrados, representados por sus cabezas, muertos ante la indiferencia o la complilcidad de las grandes potencias occidentales".

"Concienciar sobre el exterminio planificado"

La explicación de la pieza insiste continuamente en la cuestión nacional, no religiosa: "enfatiza crudamente este hecho horripilante y vergonzoso, como forma de concienciar sobre el exterminio planificado del pueblo palestino que actualmente está perpretando Israel, mientras la mayor parte de los gobiernos supuestamente democráticos y comprometidos con los derechos humanos miran hacia otro lado o se dedican a proporcionar armas, munición y legitimidad al estado israelí".

Pero esta explicación -que no es justificación, porque se produjo antes de que trascendiera el malester- no convence en la comunidad judía, porque "un comunicado no sirve si no está junto a la propia falla". En principio, la pretensión es no llegar a tomar medidas legales. Pero los pasos preliminares se han dado. "Ahora mismo ya está comunicado a Guardia Civil y Policía Nacional para que, de oficio, se abren diligencias y se trasladen al juzgado como paso previo. Cada uno debe ser consecuente con sus actos. En el peor de los casos, las comunidades judías y la embajada esperamos hacer una causa común. Pero siempre queremos y anunciamos que lo que queremos es un acercamiento con la comisión para que aclaren o puntualicen el mensaje que se quiere transmitir. Porque esto puede ser delito que se puede solucionar con una nota a pie de ninot".

¿Es una esvástica?

El grupo artístico tiene todo tipo de durezas y las hay que van a interpretación. Por ejemplo, al colectivo judío le sorprende la base sobre la que se sostiene el árbol. "No quisiéramos ver donde no hay. Y tenemos claro que el ninot requiere una base para que se sustente. Pero parece mucha casualidad la forma. ¿Están queriendo trazar, aunque sea con alguna modificación, una esvástica?".