Erótica, cuerpo y sexualidad tras la menopausia

«¿Soy la única que no siente placer con una penetración?». La pregunta la formula una mujer de unos 60 años que busca una comprensión que no ha percibido hasta ese momento. Pocas veces se había atrevido a hablar sobre sexo en público, a exponer sus dudas, pero está en un espacio donde siente confianza y seguridad, sin miedo al ridículo ni un ápice de vergüenza.

En un local social situado en la Plaza de la Música, en Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento programa desde el pasado 5 de marzo y hasta el 31 de este mes distintas sesiones del proyecto Erótica femenina en la madurez. «La sexualidad y las relaciones eróticas son una forma de comunicación, de sentir y dar placer, sea compartido o a solas. Tener una mejor relación con tu cuerpo significa tener mejor autoestima, tener un mejor autoconocimiento de ti misma, ser una persona más feliz. Y esa felicidad no se le puede negar a la gente mayor», explica Cristina Izquierdo, creadora del proyecto.

Trabajadora social y sexóloga, Izquierdo explica que el proyecto comenzó en el municipio de Firgas durante el verano de 2023. Desde el área de Igualdad le pidieron que elaborara una propuesta sobre la erótica y las sexualidades en mujeres mayores. Con un formato participativo, basado en la interpelación directa al grupo, tiene una duración de seis sesiones de una hora y media cada una. Izquierdo ofrece herramientas y conocimientos, al tiempo que fomenta el aprendizaje compartido a través de la narración de experiencias propias para poder aplicar lo aprendido a experiencias reales. Así, decidió enviar esta propuesta a otros municipios y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que recogió el guante y lo ha programado enmarcado en sus actos para el 8M: comenzó a inicios de marzo y aún cuenta con sesiones hoy y el 21 del mismo mes.

Tabúes y oscurantismo

«La diferencia es que en Firgas se ofrece de forma voluntaria a todas las mujeres del municipio que quieran participar, mientras que en la capital se enfoca para las usuarias del servicio de acompañamiento a la violencia de género», detalla Izquierdo. No obstante, asegura que la interacción con el grupo de mujeres en un municipio y en otro, de 50 años en adelante, no es muy diferente. «Las diferencias son más generacionales. Cuando son mujeres mayores, todas han estado bajo los mismos tabúes u oscurantismo, se han criado pensando que el sexo es pecado y que es algo oscuro. En realidad, mucha de la violencia que han vivido se debe a que el sexo está soterrado y han sentido violencia por relaciones sexuales no consentidas, porque eran una obligación», añade.

Al inicio de sus sesiones, lo que suele percibir es que las mujeres que acuden tienen conceptuado que su cuerpo no es deseable y que rehúsan el deseo. «Se piensan que ya no están para el sexo, algo que se trata de la erótica, de la propia relación con tu cuerpo», expone Izquierdo. Una de las acciones en las que hace más hincapié es precisamente en la mejora de la relación con el propio cuerpo porque observa «muchos reparos» en ese sentido, porque «pesan mucho los estereotipos, lo que se espera socialmente de los cánones de belleza»; incluso, hay quienes le confiesan que nunca se han tocado «ni han hablado nunca del tema». Al final, a su juicio, se trata de un problema de autoestima y de complejos, aderezado en ocasiones con creencias religiosas arraigadas o el tipo de parejas con quienes han estado. Como ejercicio, Izquierdo les pide que se miren desnudas al espejo y que se toquen el cuerpo para tener más «concienciación corporal», tanto por disfutar a solas como para saber comunicarlo. «Si te cepillas los dientes todos los días, los ves y sabes, por ejemplo, que tienes una caries, ¿por qué no haces lo mismo con la vulva? Al final, no solo se trata de conocer tu cuerpo por placer, también es por salud», indica.

En este sentido, también apunta que faltan referentes y que es un tema del que se habla poco. Durante sus sesiones, suele recomendar la visualización de la película La vida empieza hoy (2010), protagonizada por Pilar Bardem y Rosa María Sardá, en la que un grupo de personas de la tercera edad asiste a un curso de sexo, en el que intentan hacerles ver que su cuerpo aún está vivo. También de las propias asistentes surgen propuestas, como el filme Mamacruz (2023), con Kiti Mánver, que trata sobre una mujer de alrededor de 70 años que redescubre su cuerpo, deseos y sensaciones. Y es que las mujeres que han acudido a las jornadas que organiza Izquierdo «se acercan con curiosidad y con muchas ganas de compartir» y se genera un espacio «en el que se sienten seguras, no hay miedo».

El deseo y la fantasía

En cuanto al deseo, la sexóloga también hace hincapié en que la menopausia no es el principio del fin. «Hay una falsa creencia de que, si terminas tu fase reproductiva con la menopausia, ya no menstruas, y ya acabó la erótica. En la perimenopausia, que es una fase previa, es donde vienen los sofocos, los cambios de humor, un cambio hormonal muy parecido al de la adolescencia. Y ellas ni siquiera se reconocen en ese malestar, no hablan del tema», señala Izquierdo.

Por ello, también hace mucho hincapié en trabajar el deseo y la fantasía, en «poder seguir conociendo gente que te pueda gustar porque sigues siendo deseable, tienes derecho al placer compartido y, también, al placer a solas».

En suma, con su proyecto ambiciona crear un espacio para hablar con seguridad y confianza hablar sobre la sexualidad después de la menopausia, en personas que no están acostumbradas a hacerlo. A su juicio, conocer el cuerpo y el deseo y adquirir herramientas para poder expresarlo «es de vital importancia para la satisfacción sexual a todas las edades. ¿Vamos a negarle el derecho al disfrute a las mujeres mayores?», concluye.

Sesión de clausura

El proyecto Erótica femenina en la madurez celebra su sesión de clausura el próximo jueves 21 de marzo, donde contará con la participación especial de Laura Millares Álamo, quien compartirá con las asistentes su proyecto de juguetería erótica Kiwiexperiencias, también concebido como espacio de diálogo y libertad.