Descubren una aguja en el cerebro de una mujer: los padres intentaron matarla de pequeña

En un insólito caso médico en Rusia, una mujer de unos 80 años vivió durante toda su vida con una aguja de unos 3 centímetros de longitud en su cerebro, sin darse cuenta de su presencia. Este sorprendente descubrimiento fue realizado por un equipo de radiólogos en el lóbulo parietal izquierdo del cerebro de la anciana, en la región de Sajalín, Rusia, según informó el Ministerio de Salud local en una publicación en Instagram.

Lo más intrigante es que se estima que esta aguja estuvo en su cerebro prácticamente desde su nacimiento en los primeros años de la década de 1940. Las autoridades locales no han podido determinar las causas exactas de cómo la aguja llegó allí, pero sugieren que podría haber sido una acción desesperada de sus padres en tiempos de guerra y hambruna, cuando las familias no podían mantener a sus hijos y casos similares no eran raros en esa época.

A pesar de la presencia del objeto extraño en su cerebro, la anciana nunca manifestó ningún dolor ni molestias en la zona afectada durante toda su vida. El hallazgo se produjo gracias a una tomografía computarizada, una técnica que permitió a los médicos descubrir la aguja.

Aun siendo un descubrimiento sorprendente, los médicos han decidido no intervenir quirúrgicamente debido a la avanzada edad de la paciente. Una cirugía en este momento podría empeorar su estado de salud.

Este caso recuerda a otro evento similar ocurrido recientemente en Perú, donde un niño de dos años tuvo que ser operado de emergencia después de tragarse accidentalmente ocho agujas hipodérmicas utilizadas comúnmente para inyectar medicamentos. Afortunadamente, el niño fue tratado con éxito, poniendo fin a lo que podría haber sido una situación mucho más trágica.