El lunes, cuando se encontró el cuerpo de Álvaro Prieto entre dos vagones de un tren en la estación de Santa Justa en Sevilla, las redes sociales se inundaron de mensajes y especulaciones sin confirmación oficial, todos buscando posibles culpables de la trágica muerte del joven. Sin embargo, este martes, la autopsia oficial ha revelado que Prieto falleció debido a una descarga eléctrica de la catenaria del tren al que se subió y donde posteriormente se encontró su cuerpo entre los vagones.

Además, los investigadores, encabezados por el delegado del Gobierno andaluz, Pedro Fernández, han desmentido la presencia de terceras personas: "La investigación ha demostrado algo crucial, que era necesario descartar: no hubo participación de terceros y todos los eventos ocurrieron en solitario", explicó.

A pesar de esto, en las últimas horas, una joven que conoció a Prieto en la discoteca el jueves 12 de octubre ha tenido que desmentir rumores y falsas acusaciones en su contra. En sus redes sociales, respondió a las acusaciones recibidas: "Todo es mentira, nunca he tenido pareja... Conocí a Álvaro Prieto en la fiesta. Más allá de eso, todo lo que se está diciendo sobre mí es mentira. Yo no tengo ni he tenido pareja. Nadie en mi círculo social se enfadó por lo que ocurrió esa noche. Básicamente, nadie en mi entorno conocía a Álvaro".

Imploró a las personas que dejaran de insultarla y de difundir fotos suyas, así como de especular sobre cosas que no son verdad. Agregó: "Todo esto está siendo muy traumático y lo único que hacen es empeorarlo. Dejen que la policía haga su trabajo. Detrás de esta historia hay una familia y unos amigos que están viviendo el peor momento de sus vidas, y tener que leer todas estas mentiras inventadas en las redes sociales debe ser muy doloroso".

La joven también afirmó que no ocurrió nada inusual en la fiesta: "El audio que él envió a un amigo, en el que aparezco de fondo, no tiene importancia, no hay nada relevante ahí. En la fiesta no sucedió nada extraño, fue una noche completamente normal. Lo que le sucedió a Álvaro es terrible y ojalá esta historia no hubiera terminado así, pero si hay alguien responsable, no es de mi círculo cercano", concluyó.