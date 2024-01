Impactante hallazgo en el hogar de una mujer de 41 años en Grovetown, Georgia, donde la policía descubrió un escalofriante escenario. Un total de 14 cadáveres de perros, de los cuales 11 estaban almacenados en el congelador, fueron encontrados en el interior de la residencia.

La perturbadora noticia fue revelada por 'The Augusta Chronicle', después de que un vecino de la detenida alertara a las autoridades, indicando que no veía a la mujer desde hacía meses. Inicialmente considerado como un posible caso de desaparición, el sheriff del condado se dirigió a la vivienda al no lograr establecer contacto con la sospechosa, revelando así la macabra escena.

La casa presentaba un estado de destrucción total, plagada de basura, heces de animales y con sangre que se escapaba del refrigerador. Al abrirlo, los agentes se encontraron con bolsas conteniendo los cuerpos de 3 perros. Sin embargo, la situación empeoró al revisar el congelador, donde descubrieron un perro y 7 cachorros sin vida. En el jardín, una hembra de pitbull fue hallada con vida pero en un estado alarmante de desnutrición y con heridas.

Este espeluznante suceso en Georgia evoca un incidente similar que tuvo lugar en España al cierre del año 2023. La Guardia Civil rescató un total de 22 perros de una finca en Ambite de Tajuña, Madrid, donde también encontraron a 7 canes sin vida. Se está investigando a dos individuos, de 63 y 64 años, de nacionalidad española y con antecedentes por casos similares en otra localidad madrileña, por un presunto delito continuado de maltrato animal. Además, durante el año 2022, en Lloret de Mar, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil descubrieron 12 perros muertos y otros 18 abandonados en una finca de Gerona.