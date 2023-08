No hay personas que, por sus actos, deberían ser calificadas como seres humanos. En las últimas horas una persona tiró al contenedor a dos cachorros a un contenedor de basura en la Avenida Príncipes de España, en Santa Cruz de Tenerife. Todo esto en plena ola de calor que ha provocado que Canarias esté en alerta roja por altas temperaturas. Los canes estuvieron a punto de morir asfixiados. Afortunadamente fueron rescatados.

“Acabamos de rescatar a estos dos pequeñajos de un contenedor en la zona del Yumbo. Gracias a unas chicas que fueron a tirar el cartón y vieron a estos pobres ahí dentro. Avisaron al 112 y nos llamaron para cogerlos”, recoge en sus redes sociales el Albergue Comarcal Valle Colino.

“Si no quieres a tus perros, llévalos a un refugio, no seas tan cobarde y cruel de meterlos ahí y en pleno agosto. Ni agosto ni ningún mes, las protectoras estamos a tope de perros, pero les buscaremos familia, no hagas semejante atrocidad. Hacer esto es, como mínimo, de psicópata”, añaden.

“Si algún vecino tiene información o vio algo, por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros. No revelaremos ninguna información que nos den, mantendremos el anonimato. Rogamos máxima difusión para saber si alguien sabe algo y poder denunciar”, finalizan.

Abandono animal en Canarias

Más de 137.000 animales de compañía son abandonados cada año, según un estudio de la Fundación Affinity y, seguramente, muchos de ellos acaban en la calle pocos días después de haber sido recibidos como el mejor regalo de Reyes. Pero una mascota no es un juguete y, ¡ojo!, abandonarla está penado.

Este es precisamente el mensaje que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil quiere hacer llegar justo horas antes de que a los pies del árbol de Navidad aparezca ese regalo que incansablemente ha sido pedido por los niños a Melchor, Gaspar o Baltasar.

Luis Solanas, alférez de la Jefatura del Seprona, es tajante: tener una mascota es una responsabilidad porque requiere un cuidado, un control de sus vacunas, un gasto para su alimentación y su salud, un tiempo que hay que arañar del siempre escaso que tenemos... Un sinfín de "obligaciones" que hay que tener en cuenta antes de que en casa entre un animal doméstico.

Porque si no se cuida bien, si se abandona y corre peligro su vida, un juez hace uso del artículo 337 bis del Código Penal y puede imponer al dueño del animal una multa de uno a seis meses y, por su supuesto, decretar su inhabilitación, recuerda a Efe el alférez Solanas.

Y para imponer esa multa, seguramente el magistrado tendrá en cuenta no sólo el poder adquisitivo del denunciado, sino cómo, por qué y en qué condiciones ha dejado solo al animal, además de si el abandono ha podido causar algún peligro.

La Guardia Civil no pone en duda las cifras que hace públicas Affinity, que puede compartir, pero no todos los abandonos de mascotas son denunciados ni en todos los casos intervienen las fuerzas de seguridad. De hecho, cada año el Seprona abre diligencias policiales por abandono de perros en medio millar de casos.