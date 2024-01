Quien maltrata a un animal no debería ser calificado como ser humano. Este domingo la Guardia Civil detuvo a un hombre por un presunto delito de maltrato animal al tener en una finca de Arucas, en Gran Canaria. El varón hacía tres semanas que no acudía a darles de comer y beber, y cuando los agentes se personaron en la finca, encontraron a los tres animales en un estado de delgadez alarmante. Uno de los caballos no podía ni levantarde del suelo, debilidad extrema e irreversible que obligó a las autoridades a tomar la decisión de sacrificarlo.

Recientemente ha tenido lugar otro episodio de maltrato animal en Canarias, en este caso en Tenerife. Un hombre abandonó a sus dos perros en una azotea donde estaban obligados a vivir entre sus propios excrementos, además de tener agua podrida y que no estaba en buenas condiciones para beber. El albergue comarcal Valle Colino ha denunciado los hechos y señala que los animales vivían en una zona “llena de pis y cacas” con “agua empozada en cubos ni se sabe desde cuándo” y uno de los animales presentaba un estado deplorable. Un bidón con perros muertos y una podenca “viva de milagro”: el último caso de maltrato animal en Canarias Agentes del PROTEU (Protección del Entorno Urbano) de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife colaboraron en el rescate. “El maltrato al final sale caro, por un lado las cuantías económicas con la nueva ley son elevadas. Debemos tener a los animales en el mejor estado posible, no sólo por la multa que nos puedan imponer, sino porque es inaceptable el sufrimiento al que se ve sometido el animal”, reiteran desde el albegue que ha denunciado los hechos a través de un vídeo publicado en sus redes sociales.