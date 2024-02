Absuelto de abuso sexual en Las Palmas por contradicciones de la mujer

El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de un joven acusado de abusar sexualmente de una mujer, a la que conoció en una discoteca de Las Palmas de Gran Canaria, por las "contradicciones" de la denunciante al narrar los hechos a lo largo de todo el procedimiento.

Los hechos ocurrieron alrededor de las cuatro de la madrugada del 6 de diciembre de 2018, cuando la mujer -de 19 años y nacionalidad alemana- se encontraba en una discoteca de Las Palmas de Gran Canaria con tres amigas tomando unas copas, y allí conoció a un joven de 18 años.

Según el relato de los hechos de la sentencia de instancia, tras bailar, salieron de la discoteca y comenzaron a caminar por las calles aledañas, hablando y llegando a besarse cuando, en un momento dado, ella comenzó a sentirse mal y se sentó en la acera.

La sentencia cuenta que tras ello, él abusó sexualmente de la joven mientras ella decía que parase y que la llevara de vuelta a la discoteca, lo que finalmente ocurrió.

Condena previa

La Audiencia de Las Palmas condenó al acusado a cuatro años y seis meses de prisión por un delito de abuso sexual pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le absolvió, por lo que la joven recurrió al Tribunal Supremo.

Ahora la Sala de lo Penal del alto tribunal ratifica la absolución del joven al destacar "las contradicciones que observa en el testimonio de la perjudicada y de sus amigas" y las dudas que genera la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial.

Por ejemplo, la mujer manifestó en un primer momento que había sido sacada contra su voluntad por un desconocido y, sin embargo, "ante el juez de instrucción afirmó que salió cuando él se lo pidió y acabó saliendo porque le cogió de la muñeca, que no la coaccionó ni amenazó y no sabe por qué salió. En el juicio oral reiteró que no la obligó ni amenazó, y salió de forma libre y voluntaria, refiriendo además que él la besó y ella le siguió el beso".

Subraya más contradicciones sobre los comportamientos posteriores al supuesto acto sexual, que ella define como una agresión y él como un acto voluntario, "situación que no se compagina lógicamente con el actuar posterior cuando aparecieron los dos juntos agarrados de la cintura caminando hacia el grupo de amigas, donde vieron pasar un vehículo policial, al que nadie quiso acudir".