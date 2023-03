Se cumplen 51 días desde que comenzara, el 24 de enero, la huelga de letrados de la administración de justicia (LAJ) a nivel nacional, y el conflicto todavía parece lejos de solventarse. En todo este tiempo, se han suspendido 3.577 juicios y vistas en la provincia de Las Palmas, y se han dejado de incoar 6.784 demandas en los distintos órganos judiciales de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Este miércoles, los letrados volvieron a concentrarse ante la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria para seguir reclamando que se cumpla con lo acordado con el Ministerio de Justicia en abril de 2022.

A punto de cumplirse los dos meses desde que se inició el paro indefinido, la situación de la justicia en Canarias sigue empeorando. A los juicios y vistas suspendidos, se suman las demandas que no se han tramitado, pero también las 4.151 diligencias que no se han practicado en este lapso de tiempo en la provincia oriental, incluidas las comunicaciones que hacen los tribunales a través del servicio común de actos de comunicación y ejecución (Scace). Igualmente, existen 18.622 escritos sin tramitar en las tres islas y 5.037 ingresos en cuenta pendientes. Por último, según los datos aportados por los propios laj, hay 6.506.843,49 euros entrantes en la cuenta de depósitos judiciales sin posibilidad de disponer.

Estos operarios jurídicos reclaman una adecuación salarial respecto al incremento de funciones que han experimentado desde el cambio legislativo del año 2009, que cifran en un 300%. Pero más allá de ello, también existen otras cuestiones que quieren poner sobre la mesa, y que fueron tratados y acordados con el Ministerio que dirige la socialista Pilar Llop en abril del año pasado. Piden que se reforme el reglamento orgánico, que desaparezca la consolidación de los letrados cuando entran, que es de varios años y que no tiene prácticamente ningún otro funcionario público. También demandan participar en todas las actividades en que tenga que intervenir el letrado y que le puedan afectar, en igualdad de condiciones. Por último, también reclaman una representación efectiva de sus asociaciones profesionales en la negociación colectiva, puesto que hasta ahora solo participan los sindicatos que aglutinan a todos los operadores jurídicos dependientes de Justicia.

Este miércoles, los letrados volvieron a señalar que están "agotados" por la inacción y por lo que les supone estas semanas de inactividad. Pero también por el daño que se le está haciendo a la ciudadanía y al resto de operarios jurídicos. "No entendemos que no se quieran sentar, que desde la última reunión del 28 de febrero no se hayan vuelto a poner en contacto con el comité de huelga", reiteró la delegada del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (Cnlaj) en Canarias y portavoz de los convocantes en la provincia oriental, Isabel Morales.