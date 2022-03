La planta de áridos de Hoya Caldereta en Telde acumula numerosos desechos

Es un hecho conocido que Jinámar cuenta con una extensa superficie de paisajes volcánicos. Sin embargo, es un bien patrimonial que no ha contado con demasiado cuidado en los últimos años. La situación ha sido denunciada en numerosas ocasiones por colectivos ecologistas de la Isla y ahora la polémica vuelve a asolar.

En el último pleno ordinario del Ayuntamiento de Telde, la formación política Ciuca solicitó conocer el estado del contrato del vertedero Hoya Caldereta, una infraestructura ubicada en los alrededores de la Sima de Jinámar que está siendo explotada desde principio de los años 2000 por la compañía Construcciones Rodríguez Luján.

Juan Antonio Peña denunció durante la sesión que se están cometiendo «importantes irregularidades que ponen en jaque la protección del lugar», que está considerado como un espacio de interés histórico. En concreto, el concejal señala que aunque las condiciones del contrato original establecen que solo es posible llevar a cabo el vertido de áridos en la zona, se aprecia que la zona cuenta con plásticos, envases de metal e incluso muebles y electrodomésticos.

El responsable político afirma que esto supone una grave agresión al paisaje, pero no es lo único. Peña también recuerda que estas acciones también suponen el incumplimiento del convenio que se firmó hace veinte años con la empresa. «En su momento se concibió como vertedero controlado de residuos inerte, con un carácter temporal de solo cinco años, con la condición de que la compañía se hiciese cargo de la rehabilitar las montañas volcánicas con las que contaba la zona en el pasado», recuerda el edil. Sin embargo, esta tarea siempre quedó pendiente.

Por estos motivos, desde el partido registraron hace dos semanas denuncias ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. «Solicitamos a la alcaldesa que llevase a cabo una investigación, pero ante el pasotismo y la omisión nos hemos visto obligados a actuar por nuestra cuenta», resalta Peña, que recuerda que la zona forma parte del enclave del Plan Especial del Paisaje Protegido de Tafira, además de contar en su entorno con enclaves arqueológicos.

Por otro lado, Ciuca no se limita solo a denunciar la situación por una cuestión medioambiental y patrimonial. Desde la formación de la oposición aseguran con preocupación que la entidad tampoco ha estado pagando el canon correspondiente por explotar el espacio. «Los primeros indicios vinieron de la mano de la Tesorería Municipal, cuando nos comunicaron que no existían ingresos bajo el concepto de canon por esta actividad en el Ayuntamiento», concreta el portavoz. Por esta razón, Peña quiso conocer en el pleno que tuvo lugar el pasado jueves para aprobar el presupuesto de este año si «estaba contemplado en el apartado de ingresos el dinero que debe la entidad». En ese momento, la concejala de Hacienda y Economía que las cuentas no quedaban reflejadas las deudas pendientes que pudieran existir, pero no dio más detalles del asunto.

Peña mantuvo reuniones este último fin de semana con varios miembros de su partido para seguir sopesando la mejor forma de proceder ante el asunto. Así. hoy por la mañana asegura que solicitaron algunos documentos nuevos sobre el caso y adelantan que es posible que pronto pongan en trámite acciones jurídicas contra la alcaldesa, Carmen Hernández. «Ella ha sido conocedora de todo este asunto y no ha realizado nada al respecto», concreta el concejal, que por otro lado asegura que tiene conocimiento que la regidora convocó la semana pasada una reunión de jefes de servicio para hablar sobre la situación del vertedero, pero tuvo que ser cancelada. «Muchos declinaron la invitación señalando que no tienen ninguna responsabilidad en los hechos y que su simple presencia les hace cómplices», asegura Peña.

Desde el Ayuntamiento han rehusado dar declaraciones de momento sobre las denuncias interpuestas por el grupo de la oposición. La empresa, por otro lado, ha querido dejar claro a este periódico que actúan desde la legalidad y, aunque conocen las denuncias presentadas por Ciuca desde hace un tiempo, se niegan a dar más explicaciones al respecto porque quieren evitar «guerras políticas».