Las construcciones abandonadas durante años parece (para la desdicha de los ciudadanos) que se han convertido en una peculiaridad más del entramado urbano de la ciudad de Telde y aunque la institución pública ha prometido la recuperación de más de uno de estos espacios, la demora es la constante que acompaña las promesas institucionales. Este es el caso del aparcamiento subterráneo de San Gregorio, una infraestructura que fue ideada a finales de los años 90 como espacio complementario al Palacio de la Cultura. Ambos inmuebles comenzaron a ejecutarse entrado el nuevo siglo, pero lo irónico es que ninguno llegó a culminarse. Así quedó, en pleno casco del barrio de San Gregorio, una enorme estructura acompañada de una amplia explanada completamente en desuso. Parecía que estos enormes esqueletos urbanísticos quedarían para siempre inertes, pero finalmente el Ayuntamiento propuso invertir parte de los fondos concedidos por el Gobierno de Canarias a través del Fdcan para recuperar el parquin. El proyecto contemplaba la rehabilitación integral de la infraestructura por un presupuesto total de 3,7 millones de euros, dividida en dos fases. La primera precisaba de un presupuesto de 2.065.657,24 euros, mientras que la segunda fase ascendía a 1.565.000 euros. El aparcamiento contaría así con un total de 990 plazas repartidas entre las tres plantas subterráneas. Su extensa superficie, que hasta ese año servía como zona de estacionamiento gratuita, estaría reservada para una plaza pública, un recinto ferial y un supermercado. Tras la aprobación por la vía plenaria del proyecto, parecía que todo rodaba como debía ser. Se vetó a los vehículos el acceso a la cubierta del aparcamiento como medida inicial a la espera de poder iniciar las obras en el interior de estructura, que estaba prevista para finales de año (entre octubre y noviembre de 2018), según anunció el propio Gobierno local. Sin embargo, llegadas las fechas, no se movió ni una piedra. La incertidumbre sembró entre la ciudadanía del municipio, pero especialmente entre los comerciantes del barrio de San Gregorio. El cierre del ancho espacio provocó un grave problema de escasez de plazas de estacionamiento en el casco de la ciudad, justo en la temporada de las compras navideñas, lo que generó numerosas quejas del tejido empresarial. Esta situación se alargo hasta más de un año. No fue hasta noviembre del 2019 cuando el Ayuntamiento sacó finalmente a la licitación de la redacción del proyecto por un montante total de 34.995 euros, financiados a través del Fondo de desarrollo de Canarias (Fdcan). La idea que planteó en ese momento la institución local es que la empresa escogida partiese del proyecto original, que efectuó el técnico Rafael Miranda a finales de los años 90, y adaptase la propuesta según la normativa vigente. Además debía tener en cuenta las deficiencias que presentaba la infraestructura, que se encontraba desde hacía muchos años abandonada. Para empezar debía mejorar la accesibilidad, incluir un sistema de ventilación reforzada para garantizar la seguridad y evitar la acumulación de humos y otras adaptaciones como los trabajos de albañilería en la plaza superior. Sin embargo, la licitación no llegó a culminar. Según la versión de la administración, el retraso se estaba produciendo debido al Cabildo, que era el responsable de adjudicar las posteriores obras. Por este motivo, en mayo del 2020, la institución municipal llevó a pleno la propuesta de pedirle a la administración insular el permiso para contratar por su cuenta. Tras este paso, la administración pudo encargar a la empresa pública Fomentas (tras la aprobación previa en la Junta de Gobierno Local) la redacción, ejecución y dirección del proyecto de rehabilitación de los aparcamientos subterráneos en diciembre de ese mismo año. Según los datos publicados en la página web de la entidad, el plazo para arrancar este proyecto era de dos años, concluyéndose en diciembre de este año. Según ha adelantado el Ayuntamiento a este medio, «se está siguiendo con la hoja de ruta». En concreto, ahora se está ultimando la redacción del proyecto, que aseveran sin detallar que incorpora muchas mejoras. Por otro lado, la financiación estaría garantizada al contar con una subvención de 3.595.000 euros del Cabildo. «Ya está la reserva extraordinaria de crédito y solo falta el trámite plenario para que se emita la resolución», añaden.

El Ayuntamiento está culminando la actualización del proyecto de rehabilitación del aparcamiento | El Cabildo aporta 3,5 millones para ejecutar la actuación