La palabra cultura proviene del latín que significa “cultivar”, “labrar” o “cuidar” y hace referencia a cultivar el conocimiento, la educación, en el sentido de la capacidad intelectual que adquiere un pueblo o civilización.

Es la cultura la que garantiza la supervivencia del grupo social. Incluye aspectos como las costumbres, las tradiciones, las normas y el modo de un grupo de pensarse a sí mismo, de comunicarse y de construir una sociedad. La cultura incluye bienes materiales e inmateriales, que son creaciones que reflejan los valores de una sociedad y se plasman en formas artísticas, como la música, pintura, escultura, literatura, cine, danza, gastronomía entre muchas otras. Un pilar básico de la cultura es la literatura.

El Día del Libro se celebra cada 23 de abril desde 1930 en España, y se escogió esta fecha clave porque guardaba relación con el ámbito literario, pues fue el día en el que falleció Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega, en el año 1616. La UNESCO en 1995 estableció oficialmente el Día Mundial y del Derecho de Autor y la Propiedad Intelectual.

¿Pasaron de moda los libros? No, cambió la forma clásica de la lectura. Las generaciones actuales tienen frente a sí la posibilidad de acceder a la lectura en soportes de papel, y otros que se inclinan por lo digital. No se puede señalar que los libros impresos estén siendo desplazados, porque hay algo de placer al oler las hojas de papel, que en el transcurso del tiempo se oxidan. ¿Entonces, ha decrecido el uso del libro con las apariciones de las nuevas tecnologías? Podríamos decir que no. Sin duda, el ambiente de la lectura ha cambiado. Nosotros hemos cambiado.

La lectura también contribuye al desarrollo de la cultura de una sociedad. Además es una herramienta de formación y educación, así como una fuente de entretenimiento. La lectura nos ayuda a expandir nuestra mente, a ver la vida desde distintas perspectivas y a mejorar nuestra capacidad de comprensión y análisis.

Nuestros barrios forman parte de la identidad de nuestra ciudad, con su propia historia, tradiciones y costumbres que reflejan la convivencia y la diversidad cultural de sus habitantes. Por tanto, es esencial promover el acceso y la promoción de la cultura en cada barrio, para asegurar su continuación y enriquecimiento cultural. Además, hay que garantizar el acceso a la cultura a toda la población, sin importar su condición social o económica.

Es importante recordar que la cultura es un elemento fundamental para el desarrollo y bienestar de una comunidad, y que su fomento y promoción son responsabilidad de todos los miembros de la sociedad.

Una sociedad que lee, que tiene información y conocimiento es una sociedad que piensa y que hace valer sus derechos como ciudadanía.

Entre las competencias que a los ayuntamientos se le otorga , poner en valor la cultura y el acceso a la misma, es una herramienta útil para formar ciudadanía y conciencia ciudadana. Además, debemos hacer que la cultura sea accesible, asequible y atractiva en todas sus dimensiones para hacer valer los derechos conscientes.

El libro desde siempre ha sido un soporte para difundir la cultura, y hoy, pese a todos los cambios que trae la tecnología, sigue manteniendo su objetivo principal. De eso se trata el Día Mundial del Libro , de difundir cultura. Lo qué sucederá en el futuro con el mundo de los libros es muy discutido. Muchos piensan en que desaparecerán del horizonte de las personas. Sin embargo, mucha gente está interesada en no perder lo que otros han estado atesorando en el curso del tiempo.

Debemos preguntarnos si en nuestra sociedad actual, en nuestra ciudad de Telde, cultivamos, labramos y cuidamos nuestra cultura y nuestros libros.

Escribamos la cultura, la historia y la identidad de Telde.

Inmaculada Rodriguez Pulido es miembro de IPTelde, y parte del equipo de comunicación del mismo. Licenciada en filología hispánica.