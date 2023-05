"Nos acusarán de manifestarnos en época electoralista pero no es así"

¿Por qué han decidido salir a la calle a manifestarse?

La plataforma nace porque en junio de 2021 nos dicen que nos van a pagar a mes vencido y justo al mes siguiente empiezan los incumplimientos. Hemos tenido que recurrir a la justicia y hemos presentado las reclamaciones correspondientes. Salimos a la calle porque ya no aguantamos más y estamos cansados de mentiras. En enero Celeste López declaró que quiere garantizar la seguridad y quiere pagar y ya en febrero hay otro incumplimiento. ¿Hay que dar un puñetazo sobre la mesa? Sí. ¿Es en este momento? Sí. Probablemente se nos acuse de que es en época electoralista pero no es así. Nosotros tampoco cuestionamos por qué se arreglan las carreteras y se ajardina todo en estos momentos, pero que no se nos ponga en tela de juicio por qué lo hacemos ahora. Hace cuatro o cinco meses las deficiencias eran las mismas.

¿Qué atraso lleva ahora el pago de las horas extra?

La plataforma se creó hace tres semanas y a los pocos días nos reunimos con Celeste López y con Carmen Hernández para darles a conocer nuestras reclamaciones. La inquietud de la alcaldesa era solucionar un problema que presentaba el programa de gestión de nóminas, que en 80 días no se había solventado. Les dijimos que llevaban desde junio incumpliendo, ella viró la mirada a Celeste y le preguntó si esto era así y ahí ya nos quedamos atónitos. Al cabo de unas horas nos dijeron que el problema estaba solucionado y que nos iban a hacer ese primer pago, aunque tampoco estábamos de acuerdo porque el objetivo es que se pongan al día. Si ahora realizan un primer pago están generando otra bolsa, las horas que hacemos ese mes y al final seguimos en las mismas.

¿La incorporación de 33 policías, por las oposiciones que están en marcha en estos momentos, aliviará esa carga?

El problema es que estamos esas plazas no llegarán hasta verano de 2024. Hay dos convocatorias, una en febrero o marzo y la otra en noviembre o diciembre, aproximadamente, y ahí es cuando los ayuntamientos tienen que presentar a sus policías o sino se quedan para la siguiente. Creemos que no llegarán para este año porque aún quedan muchas pruebas de oposición y siempre se ha ido retrasando, es histórico en Telde. Por tanto, vamos a continuar así con el servicio extraordinario, haciendo un esfuerzo en la plantilla hasta verano de 2024.

"El Ayuntamiento se puede poner al día con el pago de las horas extra, pero lo que no hay es voluntad"

¿Por qué han decidido escenificar en las concentraciones un funeral de la Policía Local?

Porque el hecho de ser policía y funcionario parece que nos marca con una equis. Somos el brazo ejecutor de la administración y muchas veces la ciudadanía no tiene una imagen positiva del cuerpo porque multamos y desempeñamos nuestras obligaciones. Llevamos a cabo este enfoque porque queremos crear un impacto visual para la ciudadanía y que se acerquen a ver lo que ocurre.

¿Cuántos policías más hacen falta en la ciudad para operar con normalidad?

La Ley de Coordinación establece que deben existir 1,8 policías por cada mil habitantes, pero Telde es una gran ciudad y cuando hay índices de ponderación este porcentaje aumenta. ¿Cuáles son? El aeropuerto, los centros comerciales, las grandes urbanizaciones y polígonos industriales y los grandes núcleos poblacionales. Esos índices hacen que aumente a 2,2 policías por cada 1.000 habitantes. Si son 102.000 habitantes y hacemos esa regla de tres nos salen 224 policías. Con 69 policías en activo que tenemos, faltan 155 efectivos.

También han criticado estos días el mal estado de la Comisaría Local y la falta de recursos.

Sí, tardan muchísimo en darte cualquier tipo de EPI, como las fundas para los chalecos. Las instalaciones brillan por su ausencia: cableado expuesto, regletas rotas, cables remezclados y unas deficiencias que se ven en todo el edificio. También tenemos los centros de comunicaciones, que como esto funciona con una red externa se puede caer una red y estar horas y horas sin recibir llamadas. Por eso la gente a veces llama y no recibe respuesta. No podemos acceder a tráfico ni a cualquier incidencia que tengamos registrada en los ordenadores, teléfonos y demás. Así un suma y sigue y no podemos seguir así.

¿Ahora su intención es continuar manifestándose todos los martes y viernes de cada mes?

Sí, esa es nuestra intención. Ya hemos hecho la solicitud a la subdelegación del Gobierno para seguir adelante y en principio esa es la idea. Esperamos una respuesta de la corporación y por supuesto que se pongan al día con el pago de todos los atrasos que adeudan. Sale dinero para otras causas que se llevan a la vía de urgencia para pagar a empresas. ¿Por qué esto no? Presumen de que hay superávit por el Ayuntamiento así que se pueden poner al día con los pagos, lo que hay que tener es voluntad política.