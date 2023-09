Tensión en el Pleno de Telde por la violencia de género

El rechazo de las dos concejalas de Vox, Rita Esmeralda Cabrera y Janoa Anceaume, a ponerse en pie durante el minuto de silencio que tradicionalmente se mantiene al inicio del Pleno de Telde tras la lectura del Manifiesto contra la Violencia de Género, que en esta ocasión leyó el joven empresario propietario de dos locales gastronómicos de San Juan, Ayoze Benítez Verde, fue el desencadenante del momento más tenso que se ha vivido en las Casas Consistoriales en mucho tiempo.

Fue la portavoz de Nueva Canarias, Celeste López, la que puso el acento en lo ocurrido justo cuando se empezaba a tratar la moción que Vox presentaba en este Pleno, relativa a la presencia de ratas en la ciudad. "Es la primera vez en 20 años que se rompe la unidad en este Salón contra la violencia de género y anuncio que las personas que conformamos NC vamos a votar en contra en esta y todas las iniciativas que traiga Vox porque es un partido que no respeta los derechos humanos, ni de las mujeres ni de los homosexuales", aseveró la edila, que tuvo que pedir disculpas por los nervios del momento.

"No lo podemos permitir; no podemos darle normalidad a que en este espacio de representación democrática se violente a las personas que están sufriendo por el terrorismo machista. Por ellas y sus familias debemos ponernos de pie y mostrarles el respeto que se merecen", añadió.

En ese punto, Celeste López recordó que Telde fue un municipio pionero en políticas de igualdad y "de refugio para las mujeres que sufren esta lacra y no podemos dar un paso atrás".

En el mismo sentido se manifestó el socialista Héctor León, apoyó la intervención y sentenció que "no se podían blanquear estas actitudes", una postura a la que también se sumó el portavoz de Más por Telde.

Mientras, la portavoz de Vox anunció que no se levantarán "porque no creemos que esto sea una lacra social".

El alcalde, Juan Antonio Peña, que dio la razón a la edila de NC propuso un receso para los portavoces para valorar la postura que se debía adoptar ante esta situación. Tras diez minutos de debate, el regidor afirmó que si bien el problema de las ratas es una preocupación del Gobierno local, dado lo ocurrido tenemos que hacer un alto en el camino y votaremos en contra".

El munícipe emplazó a continuar este debate en el seno de las juntas de portavoces porque "aunque hay asuntos que podrían ser favorables, hay cuestiones en los que no podemos cuestionar ni una coma, ni un segundo", como es la violencia de género. Peña coincidió en que "es la primera vez que rompe la unidad" y a partir de ahora habrá que someter el documento a votación porque dejará de ser un manifiesto institucional porque no unanimidad". El Pleno debe construir, ayudar a ir adelante, no a retroceder, concluyó.

Después de retomarse la sesión, la portavoz de Vox, Esmeralda Cabrera leyó un comunicado que decía que su partido no está dispuesto "a aceptar la criminalización del hombre, ni hacer caso omiso contra la violencia de niños, ancianos, hombres o mujeres a manos de otras mujeres" y que "no reconoce la ley de violencia de género, creemos en una ley contra la violencia sea familiar o no, una ley que represente a cualquier persona en el ámbito sea hombre o mujer".

Asimismo, aseveró que su partido "siempre mantendrá respeto y educación ante un minuto de silencio por una persona asesinada sea hombre o mujer, eso no significa que no continuemos a favor de nuestros ideales", pero "no estamos dispuestos a aceptar la criminalización del hombre", a lo que añadió que "la vida de una mujer vale igual que la de un hombre". Por este motivo manifestó: "quiero un minuto de silencio para todos los hombres que mueren a manos de mujeres".

"Hoy han hecho historia"

El portavoz de Más por Telde, Juan Francisco Artiles, sentenció que "las concejalas de Vox hoy han hecho historia en Telde" porque es la primera vez que se rompe la unanimidad. "Hay muchos tipos de plagas y en este caso, la lacra de la violencia de género es una y negarla no tiene ningún sentido", dijo para luego preguntar a las dos edilas si no habían escuchado el listado de las víctimas que se leyó durante el manifiesto.

Por su parte, Héctor Suárez (CC) aseveró que es "un día triste para la democracia" y defendió que la unanimidad contra la violencia de género que se mantenía desde hace años "estaba muy por encima de cuestiones ideológicas o partidistas; era una cuestión de sensibilidad".

Y el portavoz del PP, Sergio Ramos, que considera que las representantes de Vox "hoy se han equivocado", recordó que "en las Cortes Generales nos levantamos todos antes de todo contra la violencia de género", y les animó a que "si quieren proponer que se lean otros manifiestos, eso se puede debatir, pero el de hoy era el de la lucha contra la violencia machista".