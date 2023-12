La expectación ante la inminente apertura del complejo deportivo de La Barranquera, en Telde hizo que hoy muchas personas hicieran una cola de seis horas para formalizar su inscripción. A las cuatro de la mañana llegó Ignacio Suárez a la puerta exterior para guardarle sitio a su hija, Daida, que se había quedado en casa cuidando de su bebé un poco más. Dos horas después, cuando ella llegó, la cola empezó a crecer hasta alcanzar el centenar de personas que estaban esperando con paciencia, emoción e incertidumbre, por la apertura de la puerta principal, que se produjo a las 8.40 horas.

No era la primera vez que madrugaba. Daida aprovechó que su hija la mantuvo despierta la madrugada del 20 de diciembre para preinscribirse en la web de Nexsport, concretamente a las dos de la madrugada. "No le mandé el mensaje a mis amigas en ese momento porque supuse que estarían durmiendo y cuando lo hice a las ocho de la mañana, ya estaban cubiertas todas las plazas", afirmó.

A partir del 15, ella y su bebé irán a la piscina, la única actividad que, por ahora, le interesa. Ha pagado 50 euros por ella y 27 por su hija, más la pulsera de esta y la matrícula (24). "Me pareció algo caro para ser municipal. Además, me sorprendió que no me dieran la opción de apuntarme a una sola actividad; solo está la opción del bono que da derecho a todo".

El "secretismo" en torno a los precios era uno de los principales temas de los que se hablaba en la cola, junto a la falta de información sobre las actividades y los horarios. "Nos han dicho que no han comunicado los precios por orden del Ayuntamiento", afirmaba un señor que llevaba varias horas esperando para inscribirse y que aseguraba que había salido uno de los responsables para dar explicaciones acerca de la lentitud del proceso.

Javier Santana se preguntaba por qué "no nos mandan un email con las actividades y las tarifas porque voy a hacer la cola y a lo mejor ni me interesa luego inscribirme". Lo mismo decía Estrella, una vecina de Arnao que se solidarizaba con quienes estaban detrás de ella en la cola -ella era de las primeras-, "porque entre que me lo explican y yo me decido, con la misma estoy allí media hora".

Sea como fuera, la ilusión era máxima. Juani, que tiene una discapacidad, confiesa que llevaba mucho tiempo esperando por la apertura de este centro deportivo, donde espera poder recibir clases adaptadas a su situación. Fue una de las personas que estuvo pendiente el día de la preinscripción para rellenar el formulario justo a medianoche, cuando se abrió el plazo. Salió con una gran sonrisa y su pulsera amarilla en la mano.

A las 9.30 horas, la cola había duplicado su tamaño y ya superaba las 200 personas, lo que hizo a los responsables del centro replantearse el sistema y empezaron a ofrecer la posibilidad de solicitar cita previa a partir de mañana entre quienes estaban haciendo cola. Algunos optaron por esa vía para no seguir esperando, pero otros prefirieron mantenerse estoicos en la cola.

Nervios y cansancio que pasan factura

Uno de ellos fue Agustín Déniz, que llegó a las 8.45 horas y consiguió apuntarse a las 14.30 horas. Él contrató un bono familiar para cuatro personas, que le cuesta 115 euros, además de la matrícula. Tras él quedaba más de un centenar esperando.

Entre los nuevos usuarios de este centro se encuentran Dani y Desi, de 22 y 20 años, que se han apuntado atraídos por "las instalaciones, que todo está nuevo y hay mucha maquinaria, por lo que seguramente no tendremos que estar esperando para usarlas como en otros sitios". Él practica la calistenia en el parque de San Juan y quiere darle una oportunidad al gimnasio, mientras que ella iba a otro centro del municipio. Un poco más atrás estaba su hermana Saray, que no madrugó tanto para hacer la cola, y que también se apuntó con la intención de practicar fitness.

Tantas horas de pie al sol pasaron factura y la paciencia de las personas que esta mañana hacían cola para inscribirse y en más de una ocasión alguna de ellas se puso nerviosa y reclamó más celeridad e información por parte del centro. "Es que hay personas que salen y no se han apuntado porque no están de acuerdo con los precios", exclamó una señora, pasadas ya las 14.00 horas.

Tarifas

Lo cierto es que las tarifas son superiores a lo estipulado en el acuerdo extrajudicial firmado por el Ayuntamiento de Telde y la UTE en el mandato anterior, aunque ya el alcalde, Juan Antonio Peña, avanzaba en verano que se iban a actualizar pese a lo recogido en el documento, que establecía que se revisarían al año de abrirse la instalación.

Así, las tarifas oscilan entre los 29,90 euros para las personas desempleadas y los 115 de las familias con cuatro miembros. El bono individual cuesta 50 euros (frente a los 40,60 previstos inicialmente) y para los estudiantes, 40 (antes eran 34,79). Los mayores de 65 años pagarán 28,79 (12 céntimos menos) y las personas con alguna discapacidad, 35 (en el acuerdo se recogía la cifra de 28,97 euros). La nueva revisión también aumenta los precios de los bonos familiares. Los de dos miembros pagarán 80 euros, los de tres, 100 y los de cuatro, 115, en contraposición a los 63,75; 87,14 y 92,95 firmados en el acuerdo con el Consistorio. A estas cuantías se le suma el precio de las pulseras para el acceso (15 euros) y la matrícula (24). Como oferta de bienvenida, las personas que se inscriban antes de la inauguración recibirán gratuitamente la pulsera, dos sesiones de wellness y varias de asesoramiento sobre nutrición.

Nuevo plazo para reservar plaza e inscribirse

Quienes no pudieron reservar su plaza el 20 de diciembre tendrán una segunda oportunidad el 3 de enero, cuando volverá a activarse el formulario online. En esa ocasión se ofrecerá un cupo para 2.500 personas más las que se queden libres en este primer turno. El pabellón abrirá sus puertas el 15 de enero.