Telde ha comenzado a levantar actas de las terrazas exprés ubicadas en la vía pública sin disponer de autorización, abriendo así el procedimiento en el que se inicia un expediente disciplinario que puede suponer sanciones de hasta 30.000 euros.

Cabe destacar que el Ayuntamiento comenzó a notificar a los interesados la retirada voluntaria de estos elementos en el mes de noviembre y que muchos de ellos han procedido al cumplimiento de la norma, "entendiendo que la autorización existente hasta el momento estaba caducada y que la instalación aprobada por la pandemia era transitoria", explica el alcalde de la ciudad, Juan Antonio Peña.

Tras el paso de varias semanas desde el aviso y ante la continuidad de estas terrazas en la vía pública, el consistorio teldense ha iniciado dicho procedimiento administrativo. "En estos días se está procediendo al levantamiento de las actas mediante la Policía Local y técnicos municipales, dando fe de la presencia de mesas, sillas u otros materiales en estos espacios públicos al aire libre", puntualiza Peña. "Esto supone un desacato a la orden emitida por la administración local, lo que se traducirá en la sanción correspondiente", agrega el primer edil.

Existencia de un mínimo de terrazas

Desde el Ayuntamiento de Telde se entiende que las terrazas existentes en la actualidad son "mínimas", en comparación con las instaladas en el mes de noviembre, "ya que muchos locales procedieron en aquel momento a su retirada", afirma el regidor de la ciudad.

"Desde la institución municipal se les notificó a los propietarios de los locales, mediante certificado, la necesidad de su eliminación, aunque algunos no lo recibieron porque no constaban en el propio ayuntamiento -bien porque no habían solicitado su autorización o bien porque fueron denegadas-", resalta Peña. "Aún así, estos motivos no justifican que, a día de hoy, sigan instaladas, ya que absolutamente ninguna terraza exprés dispone de autorización", concluye.