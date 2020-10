La rueda de prensa previa al partido entre la UD Las Palmas y el CD Mirandés pivotó, una vez más, en torno a una cuestión que pulula en el ambiente de la entidad amarilla: qué pasará con su entrenador, Pepe Mel, la próxima campaña. Una cuestión que el propio interesado, el técnico, quiso aparcar aunque las preguntas le cayeran desde el otro lado de la pantalla. Y la conclusión es que no hay novedad, no hay nada sobre su renovación para el proyecto del próximo curso.

"Pues es un tema que está igual que hace un mes, no hay noticias nuevas. A falta de diez días para que termine la competición, este sábado [por hoy para el lector] tenemos un partido en el que queremos hacerlo bien contra un buen equipo. Eso es lo importante", recordó el técnico.

En ese sentido, aseveró que busca "es un partido que nos puede venir muy bien si estamos metidos en lo que pide la competicion". Porque Mel quiere números, una salvación matemática. "Es una oportunidad de dejarlo todo atado", concluyó.

Es por ello que mira a la "próxima semana" como un "momento magnífico" para tratar su continuidad o no dentro de la casa amarilla. "No hay plazos, no hay nada. Nunca oculto nada, tengo esa forma de ser. Simplemente, lo mismo, los tiempos los marcan los clubs. Obviamente tendremos que hablar, pero no me voy a centrar en eso ahora, a menos de 24 horas ? No es un buen momento. Si hay un momento que puede ser magnífico es la semana que viene", argumentó el entrenador.

Y eso que recalcó que la relación con el presidente Miguel Ángel Ramírez es intensa en el día a día del club. "Hablamos continuamente. Hemos hablado por diferentes cosas y yo no voy a propiciar nada ni a acelerar nada. Es el club el que marca los tiempos y dice cómo y de qué forma", manifestó el entrenador.

Todo el día en que volvió a incluir a Tana en la convocatoria. Una lista que salió después de la rueda de prensa de Mel. Su ausencia ya había dejado de ser una novedad. "¿Quién es el mayor interesado en ganar partidos? Yo. No tiro piedras contra mi propio tejado, pongo a los que creo que estan mejor.. El fútbol no es solo darle bien a la pelota. No hay ningún problema, ningun roce con él, viene se entrena y puede que el que se equivoca sea el entrenador, pues puede ser", afirmó.

Por otro lado, destacó las virtudes del CD Mirandés, con "cuatro o cinco jugadores" que han sabido imprimir un ritmo notable al equipo de Andoni Iraola. "Son jugadores que el año que viene, algunos de ellos, estarán en Primera División", añadió.

Pero por encima de todo: números. "Las matemáticas son caprichosas y, a veces, las cosas se enconan. Seguramente con 50 puntos va a valer, pero el problema es la palabra seguramente", indicó Mel.