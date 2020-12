Roberto González Bayón, Rober, aterriza en la UD Las Palmas con la intención de dar un espaldarazo a su prometedora carrera futbolística y tener minutos para consolidarse en el fútbol de élite. El canterano del Real Betis, que llega a la Gran Canaria en calidad de cedido por una temporada y que ayer vivió su puesta de largo como jugador del cuadro amarillo, recalcó en su presentación telemática ante los medios sus objetivos tanto personales como grupales. En cuanto a los primeros, el internacional por España en las categorías inferiores afirmó que arriba a su nuevo destino deportivo con ganas de "hacer un buen año, crecer y dar un paso más". Por lo que se refiere a las metas colectivas, el atacante nacido en Mérida (Badajoz) lo tiene también claro: "Llevar a Las Palmas lo más arriba posible".

Relacionadas El delantero Rober González llega a la UD Las Palmas cedido por el Betis

Rober, de 19 años, se convierte en el sexto fichaje oficializado por el cuadro amarillo, después de los de Ale Díez, Enzo Loiodice, Óscar Clemente, Pejiño y Tomás Cardona. Y se viene el séptimo, pues casi con total seguridad en el día de hoy se anunciará la incorporación del cántabro Sergio Ruiz, que aterrizaba en la Isla en la noche del pasado martes.

Todos ellos coinciden en el perfil de jugadores jóvenes y con hambre que rastrea el director deportivo de la entidad, Luis Helguera, y el secretario técnico, Tino Luis Cabrera. Y hambre no le falta a Rober, al que el primero de ellos definió como "un jugador de ataque, con mucho talento, que viene con mucha fe en el proyecto de la UD". El ejecutivo de la entidad grancanaria, además, quiso agradecer "las facilidades y la predisposición del Real Betis, del jugador y de su agente, que han creído en nuestro proyecto".

El extremeño, por su parte, explicaba que se decantó por la oferta del club amarillo, sobre todo, "por las ganas de Pepe Mel y de Tino Luis", conocedores de sus cualidades tras haber coincidido con él en el cuadro verdiblanco, y "el estilo de juego" que propone Las Palmas.

Sin duda, el juego de Rober le puede venir de perillas a la UD en cuanto a las posiciones de vanguardia se refiere: "Fundamentalmente donde más me gusta jugar es de 10 por detrás del delantero, pero también lo puedo hacer en banda. Donde el míster quiera. No he podido hablar con él, pero ya tengo ganas".

Además del poder de convicción del secretario técnico Tino Luis Cabrera y del entrenador Pepe Mel, otro hombre con pasado reciente en el equipo amarillo, Juanjo Narváez, también le contó maravillas al joven extremeño de su nuevo destino futbolístico.

"Me habló muy bien de Las Palmas, que es un gran club; me dijo que la adaptación es muy fácil porque el personal del club y la gente te lo pone todo muy sencillo", manifestaba Rober durante la presentación oficial de ayer, realizada de forma telemática.

La lástima es que no pueda formar dupla de amarillo con su amigo colombiano del Betis, que fue tentado por la UD Las Palmas para que esta temporada repitiera la cesión de la campaña pasada, pero que finalmente se ha decantado por la oferta llegada desde tierras aragonesas por el Real Zaragoza.

Tras Rober, Sergio Ruiz

Después de que ayer se hiciera oficial la incorporación de Rober al conjunto grancanario, en el día de hoy está previsto que se haga lo mismo con el séptimo fichaje de la escuadra insular para este curso 2020-21, que arranca de forma inminente para los de Pepe Mel; ya el viernes de la próxima semana debutan en la LaLiga Smartbank visitando a uno de los equipos que, a priori, están llamados a ser gallitos de la categoría después de su descenso de Primera División, el CD Leganés.

Cuando llegue ese momento, seguro que la plantilla de la UD no estará aún completa. Se esperan todavía más incorporaciones de aquí al 5 de octubre, fecha determinada este año para el cierre del mercado debido a la problemática que ha generado el coronavirus en el mundo del fútbol.

Y no sólo en el capítulo de entrada de jugadores, sino también en cuanto a salidas, porque a día de hoy únicamente se ha producido la de Deivid y en el club esperan tres o cuatro más.