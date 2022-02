Pimienta: «No podemos permitirnos estos errores»

Es cierto que es un entrenador distinto, pero la rueda de prensa de Francisco Javier García Pimienta pudo ser, con sus matices, la que hubiera dejado Pepe Mel, despedido hace casi un mes de la UD Las Palmas. Y es que el técnico barcelonés visitó algunos pasajes que ya suenan en estos lares, en esta temporada y en otras pasadas. Porque García Pimiento volvió a señalar a la concesión de errores propios como un factor determinante para que su equipo se fuera de vacío y cayera por primera vez con él al mando. De los «errores de bulto y groseros» de Mel a los «errores que no podemos permitir» de García Pimiento.

«Esta categoría, la Segunda, es muy difícil, muy dura. Queremos aspirar a ir para arriba y no podemos permitirnos estos errores. La actitud ha sido buena, los jugadores han querido tirar para arriba, pero está claro que hay que hacer más cosas bien. Hemos creado peligro, pero tenemos que mejorar bastante. Hemos hecho un resultado de cada uno en lo que yo llevo aquí y con esto no es suficiente», explicó el técnico.

Durante su exposición, García Pimienta aseguró que la primera parte «fue bastante buena» en líneas generales. «La primera parte fue bastante buena en juego y ocasiones. Es cierto que cuando te encuentras a un equipo tan bien trabajado, hay que tener algo mas de paciencia para encontrar el momento justo. En situaciones quisimos atacar muy rápido y debemos ser más pacientes en ataque», apuntó.

Y como punto diferencial del encuentro, por encima de los movimientos tácticos que hizo su colega Julián Calero, encontró un momento clave: el gol nada más volver del descanso. «No creo que el cambio de sistema nos haya influido. La jugada del 0-1 nos condiciona mucho, les valió para que ellos creyeran más en lo que hacían . Me quedo con que el equipo no le perdió la cara al partido y que hubo ocasiones, hubo palos. El equipo siguió atacando y tuvimos la opción del penalti», apuntó antes de volver a insistir en la «paciencia» que debe tener su equipo en esos momentos. «Si hay que tener posesiones más largas, creo que debemos tenerlas. Las pérdidas solo nos da opciones a recibir contragolpes», aseveró.

Sin cambio de ‘nueve’

Cuestionado por las sustituciones, García Pimiento explicó que quiso dar profundidad a base de extremos y no colocar más arietes en el área. Sadiku y Rafa Mujica se quedaron sin minutos. «Lo creí porque al final la defensa del Burgos estaba muy metida, creía que teníamos que atacar por fuera con Hernani, Peñaranda y los laterales. Creía que íbamos a entrar mejor así con Jesé y nuestra segunda línea que con delanteros. Igual ahora haría otras cosas pero no le perdimos la cara al partido, atacamos con criterio y tuvimos ocasiones que no aprovechamos», apuntó el catalán.

Sobre los cambios de Alberto y Rober, Pimienta insistió en la idea: profundidad. «Hicieron un esfuerzo importante y queríamos algo nuevo con Hernani, un extremo más puro, que intentó encarar y generó situaciones de peligro. De esta manera Jony se mantenía en posición, y ya después con libertad con la entrada de Peñaranda y el 0-2, donde puede que sí nos faltara una referencia», apostilló.