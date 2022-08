Para Fabio, todo está bien. Lo piensan muchos, porque el buen inicio de la UD Las Palmas, sin Jonathan Viera en las dos últimas jornadas, y con Sandro y Vitolo sin debutar, va segundo en la tabla después de un empate y dos victorias y, sobre todo, ha dejado muy buenas sensaciones. Por eso el recientemente nombrado tercer capitán del equipo cree que es mejor que la plantilla no sufra variaciones ni de entradas ni de salidas en el último día del mercado. "Por mí, cerraría el mercado de fichajes ya. Tenemos el mejor equipo posible, doblando posiciones en todas las líneas del campo y compitiendo al máximo. Tenemos un equipo para aspirar a todo", sentenció el de Ingenio.

En su quinta temporada como amarillo, ya con el '8' que dejó Maikel Mesa en la espalda, para el grancanario "es un honor y una responsabilidad" que sus compañeros le hayan elegido como uno de los cuatro jefes del vestuario junto a Viera, Mfulu y Benito. "Tengo claro que capitán no se es el fin de semana, sino día a día. Espero estar a la altura", agregó en el mismo sentido.

"Me encuentro en un momento muy bueno. He madurado mucho con respecto a ese chico que hace cinco años debutó en Primera. El míster confía en mí. Es verdad que me está tocando entrar en las segundas partes, pero en el medio del campo hay mucha competencia, lo cual es muy bueno para el equipo", comentó en cuanto a su situación en el equipo. "Cada uno aquí tiene su rol y competimos en cada entrenamiento. Estoy tranquilo y con confianza. Ojalá pueda tener más minutos, pero aquí lo importante es el colectivo", agregó.

Fabio, que renovó este verano por tres temporadas, hasta junio de 2025, resaltó la figura de García Pimienta, arquitecto de la UD que enamora. "Cuando el colectivo es mejor, las individualidades sobresaltan. Cada uno da el 100%. Confiamos en el míster. Yo confío en el de al lado y el de al lado confía en mí, y eso es vital para un vestuario. Hemos mantenido el bloque del año pasado y eso se refleja. Quizá a otros equipos que cambian muchos de plantel se les pude complicar el inicio de la temporada. Hay una familia", dijo el centrocampista.

Por otro lado, también alabó la solidez defensiva que ha demostrado la UD en las tres primera jornadas, en la que no ha encajado. "Era un hándicap que teníamos el año pasado. Nos hacían muchas ocasiones y goles, y lógicamente tener que meter tres o cuatro goles para ganar un partido es muy complicado en Segunda División. Tenemos claro que defendiendo bien vamos a tener nuestras opciones porque arriba tenemos de los mejores ataque de la categoría. Nos hemos centrado en ello y yo creo que se está viendo reflejado", aseguró.

Cuestionado por el próximo rival, el Deportivo Alavés, cuarto en la tabla, pero con los mismo siete puntos, señaló: "Nos van a ir a apretar como todos los equipos. Saben que nosotros proponemos sacar el balón jugado y es normal buscar el fallo nuestro, pero tenemos que ser listos. Nos enfrentamos a un equipo que viene de Primera División, tremendamente competitivo. Vamos en busca de los tres puntos".