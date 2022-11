Derbi canario al ritmo de las vuvuzelas del desierto de Catar. El clásico del 26-N, el de las cuentas pendientes y la venganza del playoff del 4-J, alza el telón mañana (21.00 horas) bajo un clima de paz irreal. Discursos vacíos y carentes de polémica para iluminar un partido para la historia. Al filo de los 32.400 fieles, cifra récord y pasando por taquilla para dejar algo más de un millón de euros en taquilla, la UD se aferra a su partitura barroca.

No hay mañana. Ganar o ganar. Que sangre el escudo. Con las ausencias de Álvaro Valles, Sandro Ramírez y Benito, la UD no puede tolerar el tercer bofetón consecutivo del Tenerife en duelo oficial. Pone en cuestión una supremacía ganado a pulso. Una ofensa intolerable para el máximo representativo del Archipiélago. El cuadro grancanario, 34 temporadas en Primera, reta al de Ramis, el escudo del hormigón armado, que contabiliza únicamente trece campañas en la 'liga de las estrellas'. Por el Roque Nublo, por Viera y por el ejemplo de Pedri. La cantera amarilla, con el '21' como embajador de lujo, ante los nuevos príncipes del Teide como Teto y Javi Alonso -que apuntan al once-.

Con la novedad de Alberto Moleiro, los amarillos quieren acabar con una secuencia negativa de cuatro jornadas sin ganar -dos empates y dos derrotas-. La última victoria de la UD en este campeonato se remonta al 23 de octubre ante el Cartagena con un tanto de Viera en el 92'. Por su parte, el Tenerife llega exultante. Dos triunfos consecutivos de mérito ante el Burgos (0-1) y SD Huesca (2-0). La formación amarilla ocupa la tercera posición con 28 puntos, por los 20 del Tete en la 14ª plaza.

Pepe Mel logró las dos victorias de la pasada temporada en el curso regular ante el Tenerife -2-1 en Siete Palmas con el delirio de Álvaro Lemos y el 'Centenariazo' del 2-E con tanto de Kirian Rodríguez (0-1)- . Por su parte, Pimienta, computa dos derbis y dos derrotas. Conforma su gran asignatura pendiente. Devorador de récords -comenzó este curso con un impoluto expediente de siete victorias y cinco empates- y la necesidad imperiosa de batir al eterno rival. Junto a Viera y Moleiro, la presencia de Álex Domínguez, Álex Suárez, Saúl Coco, Eric Curbelo, Cardona, Nuke, Enzo, Viera y Marc Cardona. Como único extremo puro, Álvaro Jiménez, que estuvo gris en el Ciutat. Son las quinielas de una contienda planetaria, que puede poner punto y final a la crisis amarilla. Una falta de efectividad, que deja el dato de la UD de solo siete tantos a favor en el partenón de Siete Palmas.

Ruiz y Sanz, la vieja guardia que toma el relevo de Suso

Si Viera ilumina el corazón de la UD, el Tenerife crece gracias a la veteranía de Carlos Ruiz (11 clásicos canarios) y Aitor Sanz (11). Contabilizan ocho victorias tras 22 contiendas contra la UD. Soriano es otro veterano que intimida. Corredera, uno de los mimbres de más talento, es baja por lesión. Enric Gallego, autor de los dos tantos chicharreros del 4-J, ya se encargó de calentar la previa: 'Claro que me gustaría volver a marcar'. Experiencias sobrenaturales. Un clásico de Mundial para recuperar la paz en el Roque Nublo y rendir cuentas. Lo contrario supondría cinco jornadas sin metabolizar una alegría.

Alineaciones probables:

UD Las Palmas: Álex Domínguez; Álex Suárez, Saúl Coco, Eric Curbelo, Sergi Cardona; Loiodice, Mfulu, Jonathan Viera; Álvaro Jiménez, Marc Cardona y Alberto Moleiro.

CD Tenerife: Juan Soriano; Aitor Buñuel, Sergio González, Carlos Ruiz, Mellot; Teto, José Ángel, Aitor Sanz, Waldo; Iván Romero y Enric Gallego.

Árbitro: Hernández Maeso (Comité de Extremadura).

Estadio: Gran Canaria. Hora: 21.00 horas. Movistar Vamos #