Un canario en la cima del mundo. El agente FIFA y empresario tinerfeño Rayco García Cabrera está en Doha presenciando todos los partidos de la Copa del Mundo. Facturó el pasado 2021, en unos trabajos para Catar, Emiratos Árabes y Arabia Saudí unos 21 millones. RG Consultant & Sport Solutions organiza eventos para acercar el fútbol de élite y las estrellas al desierto. Lleva 15 años con su oficina en Dubai, pero reside entre Madrid y Santa Cruz de Tenerife.Con 20 trabajadores, acudió al Holanda-Estados Unidos en un taxi junto a Patrick Kluivert. Uno de sus íntimos colaboradores. Es el gran responsable de la implantación del pádel en Riad. Montó doce pistas y tiene al presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi como uno de los principales colaboradores. Una vida de Netflix. Le consultaron el fichaje de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr y ató a Messi para llevar el Circo del Sol ante 2.500 almas.

García Cabrera disparó su crédito al orquestar el Homenaje a Diego Armando Maradona con el Barça-Boca Juniors en el Estadio Mrsool Park de Riad de Arabia Saudí ante 18.000 espectadores. Fue el 15 de diciembre de 2021. Este exjugador, con recorrido modesto por el Barça C, Leeds B, Toledo o Móstoles, se ha especializado en el concepto de legends. Hacer caja con partidos del Barça Veterano y llevarlo por todo el planeta.

En 2018, dio otro paso. Colaboró en el homenaje a Nelson Mandela en un duelo que enfrentó al FC Barcelona contra el campeón de la liga sudafricana, el Mamelodi Sundowns. Desde un hotel de lujo en Doha, rodeado de estrellas como Kaká, Zico o la selección de Suiza, que se mide a Portugal mañana por una plaza en cuartos, pasa revista a Pedri, Quique Setién, Jonathan Viera y su condición de canaria como hándicap para triunfar. Solo hay una condición. «No hablo de cifras; solo creo en el espíritu de superación y en la humildad. La honradez ante todo».

«Llevo quince años trabajando en esta zona del mundo y me he hecho un hueco. Llevo a Kluivert, Zambrotta y Seedorf. Hice el homenaje a Diego Armando Maradona, ese Barça contra Boca Juniors, y llevé a toda la familia de Maradona. Para mí fue un lujo», evoca por video-llamada.

Del balón a la raqueta

El agente FIFA y embajador de la UNICEF Rayco García comienza la mañana jugando al pádel. Pasión y otra vía de inversión. Intercambia golpes con uno de los hombres más ricos del planeta y miembro del comité organizador del Mundial de Catar como Nasser Al-Khelaïfi -que posee una fortuna valorada en 16 mil millones de dólares-. «Me levanto a las 8.00 y a las 9.30 vamos a jugar al pádel con el presidente del PSG. Pasamos allí la mañana hasta las 13.00».

Define la Copa del Mundo como «un Mundial de grandes sorpresas». «Es como organizarlo en Las Palmas de Gran Canaria, todos los estadios están en un radio de tres kilómetros. Como mucho, debes recorrer diez. Lo peor es el tráfico, en una ciudad que ronda el millón, pues tiene el triple por la nómina de aficionados, periodistas y ejecutivos para hacer negocio».

Lo del pádel fue un ejercicio de emprendedor y de locura. «Lo introduje en el país y además tengo a diez jóvenes profesores de Tenerife. Aleccionan a todos los interesados en Riad. Tengo doce pistas. Las compré en España y las monté con mis trabajadores. Hace tres años nadie conocía este deporte y ahora no encuentras una pista. Hacemos ligas amateurs para incentivar la práctica del deporte».

Este funcionario del Ministerio de Deportes, Turismo y Entretenimiento del Reino de Arabia Saudita ejerce de entrenador para las categorías inferiores. «Aporto mi experiencia para pretemporada y campeonatos. Además, los clubes de la Liga Profesional Saudí me piden jugadores y traemos talento por esta parte del planeta. Catar, Emiratos Árabes y Arabia Saudí conforma nuestra mapa de acción. En menor medida, exportamos jugadores a Europa. Mi empresa es canaria y trata de prospera en el Golfo. Aquí la competencia es máxima». Habla inglés, francés y portugués. Desde RG Consulting & Sports Solutions defienden la legalidad de todas sus actuaciones: ‘Todo está auditado con facturas y pagos pertinentes’.

¿Forma parte del blanqueo de Arabia Saudí? El príncipe Abdulaziz bin Turki al-Faisal ha invertido 600 millones de euros para tratar de convencer a Federaciones y organismos mundiales del deporte de que es un país «de primer orden». La polémica sobre el incumplimiento de los derechos fundamental en Catar ha sido constante durante la Copa del Mundo.

Para Rayco García Cabrera, su única obsesión pasa por prosperar generar dividendos. «El Circo de Sol de Messi es otro éxito. Lo hemos firmado por dos años, ahora está en cartel la versión Leo Messi World Cup Edition».

Icono por 200 ‘kilos’

El Al Nassr de Arabia Saudita ya tiene cerrada la contratación de Cristiano Ronaldo, que está en Catar disputando el Mundial con Portugal. Se mide mañana a Suiza por una plaza en cuartos. El astro luso percibirá unos 200 millones por las dos temporadas. Además, CR-7 hará de embajador porque Arabia quiere organizar el Mundial 2030. García Cabrera asegura que le consultaron el disparatado movimiento. Una transacción que pone en el mapa a la liga del país.

«Hice de consultor, por supuesto que se considera productivo como imagen para el país. El objetivo es que la Liga de Arabia Saudí se convierta en la referencia del Golfo. Quieren competir al máximo nivel y conquistar la Copa de Asia de selecciones». Posicionar la marca y desplazar a la LaLiga o a la Premier League. «La Liga de Campeones de Asia ya la conquistó el Al-Hilal Saudi Football Club de Arabia Saudita. Cuando vayan al Mundialito de Clubes, deben aportar un grado de combatividad a los Madrid, Liverpool o Bayern Múnich. Buscan una competencia fuerte para Europa y los americanos. Así como para definir en el panorama televisivo una liga de atractivo comercial para España.

Vídeo de Ronaldinho

El Rayco de las estrellas contactó con Ronaldinho para que el campeón del mundo en 2002 con la canarinha le mandase un vídeo a Jonathan Viera Ramos. El agente del jugador, Iván Cristovinho, lleva años trabajando con el tinerfeño. «En los partidos del Mundial contamos con un box [palco] y comentas los partidos con gente del negocio como el representante israelí Pini Zahavi o Zico».

El impacto de Pedri González, el infante de Tegueste, es brutal. Es la brújula de España que mañana se mide a Marruecos en el Education City Stadium de Rayán. «Todo el mundo habla maravillas. Te dicen que ‘’ya es top y puede ser un top class’.Tanto Pedri como Gavi destacan por su precocidad y empuje. Son la comidilla de figuras de la talla de Kaká, Ronaldo o Roberto Carlos», determina.

Del homenaje a Mandela al Circo Messi. No hay límites. «Tener línea directa con un ministro se gana desde el respeto». Un producto audiovisual de 50 millones de visitas con Benzema y Salah de estrellas. «El vídeo Riah Seasons fue otro reto, estuve reunido con los futbolistas y DJ Khaled». Se rodó en Manchester, Miami y Madrid.

Fichar al Mesías

García Cabrera desvela que el Al-Sadd Sports de Catar, cuando estaba dirigido por Xavi -ahora en el Barça-, quiso atar a Viera. El ‘21’ competía en China (2021) y figuraba en la agenda de clubes de Arabia. «Me consta una oferta de Al-Nasr Sports de Emiratos Árabes. Ya estaba firmada por el presidente, pero el Beijing no le dejó salir. Además, Xavi lo quería (...) Pero Viera deseaba ayudar a la UD, ya había dado su palabra al vestuario amarillo. Había siete millones encima de la mesa por año, pero Jonathan se debían a Las Palmas».

La mediación de Piqué y su empresa Kosmos para llevar la Supercopa a Arabia provoca la intervención de la Fiscalía. «Un jugador en activo no debe hacer ciertos negocios, pero es legal. Moralmente no debía cruzar esa línea (...) Ahora que haga lo que quiera, está retirado. Yo no participé, fue Kosmos». Negoció el fichaje de Setién con el Al-Shabab. «Trabajamos duro Cristovinho y yo; pero por un tema de impuestos y el seguro médico, los árabes se cansaron de esperar». Nasser Al-Khelaïfi, Kluivert, Seedorf, el contrato de Cristiaon y un musical para Dios. Fotos con Cruyff, Laporta, Aurelio De Laurentiis, Romario o Donald Trump. No es el pequeño Nicolás, es la sombra de las estrellas.