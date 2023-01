Viera está para titular

Jonathan Viera se dejó todo en el derbi y luego desapareció. Aquella cita de revancha –nadie en la UD Las Palmas lo reconoció, pero todos sintieron aquel triunfo como tal– frente al CD Tenerife tuvo lugar el 26 de noviembre de 2023, hace casi un mes y medio. Días después, en la semana en la que el cuadro amarillo debía iniciar una concentración con motivo del doble compromiso en Gijón y en Oviedo, un parte médico oficial confirmó lo que ya se había escrito aquí: el capitán se había roto muscularmente. El mismo informe aclaraba que la microrrotura había sido en el sóleo, sin especificar el tiempo de baja. Entonces ya se sabía que el ‘21’ no volvería hasta el nuevo año.

El pasado 29 de diciembre el líder de la UD Las Palmas volvió a entrenarse con normalidad junto al resto de sus compañeros en el regreso al trabajo tras el parón navideño y está listo para jugar, y aunque en un principio la decisión definitiva en cuanto a su titularidad no iba a decidirse hasta la última sesión, que tendrá lugar esta mañana en Barranco Seco, la previsión de García Pimienta es incluirle desde el inicio.

Viera se siente bien, y pese a que no quiere correr el más mínimo riesgo, toda vez que se trata de una zona complicada de recuperar, o al menos no tan sencilla como otras, no siente molestia alguna. Además, el hecho de que no haya habido competición en dos semanas –para algunos equipos, tres, porque cayeron en la primera eliminatoria de la Copa del Rey– hace que el nivel físico de todos se equipare.

Cambio de rutina

Por eso el técnico y el jugador cambiarán la rutina que habían mantenido durante toda la temporada cada vez que el de La Feria cayó lesionado. Sólo ocurrió dos veces –una, en realidad–, pero siempre fue igual: cuando regresó, fue suplente. El objetivo entonces era no forzar y que participara lo justo y necesario para que acumulara minutos y volviera a recuperar el ritmo competitivo.

Así sucedió en el choque frente al Leganés en el Gran Canaria. Viera, que se había lesionado el isquio justo después del primer partido de Liga frente al Zaragoza, se perdió tres encuentros –Málaga, Andorra y Alavés– y al cuarto regresó con media hora de juego. Saltó al campo en la segunda parte y aportó para mantener el 1-0 con el que los amarillos habían llegado al descanso.

La otra vez, en cambio, no fue por una lesión propiamente dicha, sino por unas molestias que padeció en el choque frente al Burgos, equipo que visitó la Isla sólo tres días después de la cita de Huesca. La sobrecarga muscular que tenía el capitán le llevó al banquillo ante el Eibar en casa de mutuo acuerdo con el entrenador y los servicios médicos, y también jugó una media hora.

Madurez

De alguna manera, Jonathan Viera no ha forzado para volver. A diferencia de otras temporadas en las que el equipo dependía más de él y la edad también le hacía querer jugar todos los minutos posibles, ahora la madurez deportiva le ha llevado a dosificarse más y entender cuándo debe forzar y cuándo no.

Por plazos, podría haber participado incluso en el último partido del año y de la primera vuelta, en Villarreal, pero desde el primer momento todos llegaron a la conclusión de que lo mejor era trabajar en Barranco Seco con la meta de llegar a tope al primer choque del año, que tendrá lugar mañana (17.30 horas) en el Estadio de Gran Canaria.

Viera ha llegado ya al momento que más le gusta, al tramo final de las temporadas. Su balance de la primera mitad del curso fue de 14 partidos jugados de 21, tres goles –al Granada, de penalti, al Mirandés y al Cartagena– y dos asistencias –una a Loiodice frente al Granada y otra a Sandro en Miranda de Ebro–. Los número, por tanto, no son tan brillantes como los que registró en las últimas 11 jornadas del curso pasado, pero está a tiempo de volver a ser tan decisivo como antes. Llegada la hora de la verdad, el de La Feria regresa a la escena, y como titular.

Benito ya trabaja con el resto del grupo

El regreso de Benito Ramírez a los terrenos de juego está cada vez más cerca. El de La Aldea, que no juega desde que lo hiciera el pasado 1 de noviembre de 2022 en el partido frente al Burgos CF en el Estadio de Gran Canaria, ya trabaja junto al resto de sus compañeros y está previsto que vuelva a una convocatoria la próxima semana, cuando la UD Las Palmas visitará a la UD Ibiza en Can Misses, el sábado 14 de enero (15.15 horas). Cabe recordar que el grancanario sufrió varios problemas musculares derivados de otros de la espalda, aunque desde la entidad nunca se informó de lo que tenía. Transcurridos más de dos meses desde su última aparición, por fin entrena con normalidad y se le espera para la semana que viene. Benito, en la primer vuelta, jugó 14 partido, marcó un gol el de la victoria frente al Lugo en el Anxo Carro y dio dos asistencias a Marc Cardona ante el Andorra y a Jonathan Viera contra el Cartagena, ambos en el Gran Canaria.