«Da igual cuando te toque con la UD, es un equipazo»

¿Cómo están los ánimos por Lugo?

Hemos estado viviendo una situación complicada en los últimos meses, los resultados no nos han acompañado y otras cosas que han pasado en el club. Los ánimos por parte de los jugadores son positivos. La afición, sobre todo los ultras, que son un pequeño grupo que nos viene a mostrar todo el apoyo posible a los entrenamientos, son los que nos están ayudando a salir día a día de esta situación. Por esa parte nos encontramos bastante unidos.

¿Cómo valora la temporada actual en el plano individual? Este año está jugando más que la anterior.

Sí, esta temporada no tiene nada que ver con la anterior. Estoy trabajando mucho día a día para seguir creciendo. El equipo tiene unos objetivos y yo creo que le estoy pudiendo ayudar a crecer en ese aspecto mutuamente. He jugado todo prácticamente, lo que me he tenido que perder ha sido por sanción. Estoy muy contento en el plano individual, claro.

A cualquier jugador de Gran Canaria le gustaría vestir la camiseta de Las Palmas, no lo escondo

Se perdió la primera vuelta liguera de la temporada pasada debido a una lesión. ¿Cómo lo ve ahora con la perspectiva del tiempo?

Prefiero verlo como un poco lejano en el tiempo. Trabajo día a día para que no me vuelvan esas sensaciones. El año pasado no pude estar al 100% por esos problemas físicos [pubalgia] y espero que no vuelvan. Ahora me centro en el partido del sábado que va a ser muy especial para mí.

Lleva dos goles, ambos de cabeza, ¿diría que el balón parado es una de las armas del Lugo? ¿Le buscan en especial a usted?

Podría decir que sí que es uno de nuestros fuertes pero que no lo estamos sabiendo aprovechar como quisiéramos. No estamos explotando como creo que podríamos hacer esta faceta del juego. Intuyo que es una de mis virtudes porque tengo altura y me gusta entrar con todo en las faltas laterales y los córners. Es algo que debería aprovechar más y como decía antes, nos vendría bien tanto a mi indivualmente como al equipo.

Uno de ellos fue contra el Tenerife. ¿Fue especial por ser contra el conjunto blanquiazul?

[Ríe antes de contestar] A ver, sí, si es especial. Tenía a muchos familiares en la grada, con amigos que me habían ido a ver. Estaba contento por marcar, porque siempre es una satisfacción. Como grancanario siempre existe el pequeño pique, pero son cosas que quedan en el campo. Yo no he estado en la Unión Deportiva, pero lo puedes sentir así. Te diría que es especial marcar un gol en tu tierra por la facilidad que hay de que tu gente te esté mirando [ríe de nuevo].

No es fácil llevar que haya tanto cambio brusco en la plantilla, pero nos vienen a ayudar

Fue expulsado en ese mismo partido al frenar a Mo Dauda en una contra. Le cayeron dos partidos de sanción. ¿Cree que fue excesivo el castigo?

Le he dado muchas vueltas a aquella acción. Era un partido que empatamos cuando teníamos un jugador más. Lo ves ahora y piensas que dejamos escapar allí dos puntos. Es una acción en la que llegué un poco tarde. Analizándola bien creo que no debería haber ido al suelo tan rápido. Podía haber seguido corriendo con Dauda, pero bueno son cosas que uno aprende de estas situaciones para no cometerlos de nuevo. La entrada fue algo fuerte he de admitir.

Faltan dos días para el partido contra la UD. Acaban de bajar a la penúltima posición. ¿Llega en el peor momento tener que jugar contra Las Palmas como visitante?

Todos somos conscientes de lo complicado que va a ser el partido del sábado. Da igual cuándo te vaya a tocar la UD porque tienen un nivel magnífico y por eso se refleja en dónde están esta temporada. Son un equipo súper sólido. Estamos penúltimos, pero con la llegada del nuevo míster [Joan Carrillo], las cosas están cambiando. Noto que hay cosas buenas, en la línea de trabajo y vamos a ver si en esta línea llegan los resultados.

Durante el mercado de invierno han tenido seis altas. Chris Ramos, su jugador más destacado se marchó al Cádiz. ¿Cómo valora los movimientos en la plantilla?

Me alegro mucho por Chris. Si te llama un equipo de Primera División, pues qué vas a hacer. En esa parte el vestuario se alegró por él pero somos conscientes de la relevancia que tenía para nosotros. Era nuestro pichichi [acumulaba siete tantos] y nuestra referencia en el campo. Pero quiero pensar que las llegadas que hemos firmado vienen a suplirle de igual forma. Vienen con muchas ganas y se han acoplado en este tiempo muy bien al ambiente del vestuario. No es fácil tanto cambio brusco, pero tenemos que sobreponernos a esto. Pienso que nos van a ayudar para el futuro.

¿Marcar al Tenerife? A ver, sí es especial, siempre existe ese pique, pero son cosas que quedan en el campo

¿Acaba contrato este verano?

Sí, quedo libre cuando finalice la temporada. Ya puedo negociar con cualquier club.

Pregunta obligatoria entonces. ¿Sueña con fichar por la UD en el futuro y si es en Primera mejor?

[Ríe] Hombre, es algo que no escondo. A todo jugador grancanario que haya crecido con la pelota viendo a la Unión Deportiva le encantaría vestir esa camiseta. Pero yo estoy centrado aquí, comprometido al 100% con el Lugo y ya el día de mañana todo lo que tenga que venir bienvenido será.