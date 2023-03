La UD decidió dejar de ser Las Palmas en el peor día que podía elegir. El del derbi. El del orgullo por Canarias. Y eso, con el agravante emocional que supone para los miles de seguidores del conjunto amarillo que se desplazaron hasta la Isla vecina y tuvieron que ver cómo encajaban cuatro zarpazos a sus corazones, no lo permite García Pimienta, que quiso calmar las aguas con la Marea Amarilla y a la vez lanza un mensaje positivo. "Pido perdón a la afición en nombre de toda la plantilla, pero no vamos a tirar por la borda las 31 jornadas anteriores", remarca el catalán para intentar hacer borrón y cuenta nueva de cara a las diez jornadas que restan para la conclusión de la temporada.

Sin medias tintas. "El Tenerife fue mejor, más intensos con el balón y nosotros no. Tuvieron la gran fortuna de llegar en las dos primeras y meterlas. Han ganado esa segunda acción y cuando tuvimos el balón no fuimos participativos", la reflexión del míster de la UD sobre el partido no escondió ninguna excusa sobre la superioridad del conjunto blanquiazul en todos los registros, haciendo hincapié en las zonas en las que Ramis detectó las debilidades del plantel amarillo: "Estuvieron intensos corriendo a nuestra espalda. Pero también me quedo con que en el plano ofensivo no estuvimos bien, si hubiéramos estado certero habríamos parado al equipo contrario al menos", reflejó el barcelonés.

Asimismo, en esta línea de no ocultar las carencias de Las Palmas en el Heliodoro, admitió Pimienta que el "el equipo ha perdido la identidad" sobre el verde de Santa Cruz de Tenerife, a la vez que resaltaba: "Es el único partido de la temporada en el que no hemos sido nosotros", a la vez que lo enlazó con una reflexión por todo el trabajo anterior: "Por eso estamos donde estamos. Creo en este equipo y estoy convencido de que la semana que viene vamos a brindarle una victoria a esta afición".

Cuestionado sobre si el equipo está sufriendo un bajón físico, una de las cuestiones en las que el Tete pasó por encima de la UD, García Pimienta no compró la idea. "No creo que estemos peor que en toda la temporada, dejo de lado este partido (el del Tenerife). En los otros partidos cuando jugamos contra diez sí puedo decir que teníamos que haber hecho más, pero al menos el equipo ha sido reconocible, como contra el Málaga, cuando la identidad del equipo no se perdió en ningún momento", subrayó el estratega.

A la vez, descartó que el equipo amarillo tenga las pilas fundidas. "Segurísimo que no". "A nivel de juego se puede mejorar. Este equipo se ha ganado que todos los rivales les respete muchísimo. Todo el mundo ha visto a Las Palmas y saben cómo tienen que competirle", añadió el catalán, que aprovechaba para dejar claro que va a seguir con la misma filosofía: "Si por uno o dos partidos tenemos que cambiar todo, me niego a pensar esto".

En cuanto a la intencionalidad de cambiar a Mfulu, Loiodice y Loren tras el descanso, Pimienta tiró por una reflexión políticamente correcta. "Si sé que a los diez minutos íbamos 2-0 seguramente hacía otra alineación. No voy a señalar a Nuke y no voy a decir que es cuestión de frescura", referenció el míster sin querer culpar a estos tres jugadores: Era un tema del conjunto no de un jugador concreto, sino hubiera tenido que cambiar al equipo completo".

Eso sí, de este trío, sí que dejó un pequeño apunte sobre Loren, que llegó con una gran expectación en el mercado invernal acompañado con goles y que ahora está atravesando una etapa gris de cara a portería: "Se espera mucho más de él como de alguno de los compañeros", indicó el responsable de la plantilla insular.