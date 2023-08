La bomba del verano no es Munir. Tampoco Mika Mármol ni Julián Araujo. Vuelve la tentación del desierto. Lluvia de millones. Jonathan Viera Ramos, capitán y emblema de la UD Las Palmas, a once días del estreno liguero ante el RCD Mallorca (sábado 12 de agosto y desde las 18.30 horas), ha rechazado una propuesta de 11 millones netos a cobrar en dos temporadas de un conjunto de la Liga de Arabia Saudí -la competición emergente donde reina el Al-Nassr Football Club de Cristiano Ronaldo-.

Abortada la primera intentona, viene una segunda oferta para el genio de La Feria, de 33 años, y que ya en las pasadas Navidades figuró en la órbita de un conjunto de la liga del desierto. ¿Se contempla un futuro inmediato en el planeta galáctico de la UD sin Jonathan Viera? El cuadro grancanario ha cerrado un total de siete incorporaciones -Javi Muñoz, Cristian Herrera, Sinkgraven, Aarón Escandell, Munir, Mika Mármol y Julián Araujo- y acelera por un nueve de grandes dimensiones. Un artillero posicional, con la sombra de Sory Kaba como el prototipo ideal.

La primera oferta de once millones netos, a cobrar en dos años, será mejorada en las próximas horas. El '21' ha sido uno de los jugadores más usados por Pimienta en el pasado 'stage' de Marbella, solo superado por Álvaro Valles e igualado con Álvaro Lemos. En el discurso del atacante internacional, el reto de sellar la permanencia, como valoró en este medio durante sus vacaciones. Viera es el mejor pagado del plantel y que cuente con ofertas no sorprende a nadie. Estalla el artefacto atómico del verano. De los acordes de Quevedo y el Sandrazo, a once millones de motivos para dejar de vestir de amarillo.

Desde Dubái, el pasado 10 de junio, Viera mostró sus sensaciones de cara al inicio de campeonato. También reconoció que durante el ascenso no había disfrutado. Atentos a la pantalla. El serial de la arena y los billetes vuelve a escena. El Netflix de La Feria. El compromiso y liderazgo de Viera ha sido elogiado por Eric Curbelo, Álex Suárez e incluso Aarón Escandell, que ayer fue presentado. El capitán comparte línea argumental en su oratoria con el presidente Ramírez, había resaltado el valor de mantener al grupo y a la cantera en esta vuelta a Primera.