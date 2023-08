Pimienta contra Aguirre

La osadía ante un ilustre con dos décadas en el oficio. Los caprichos del calendario. Una diferencia de 428 partidos y 38.250 minutos –el bagaje de Javier Aguirre (Ciudad de México, México 64 años) en Primera ante la ilusión de Pimienta–. Una distancia abismal en lo referente a lo vivido y también en el credo del balón. El novato del fútbol arte ante el catedrático del cemento. Xavi García Pimienta (Barcelona, 49 años), ideólogo y ejecutor del séptimo ascenso de la UD Las Palmas al Olimpo del balón, debuta mañana en el Gran Canaria en LaLiga EA Sports contra un perfeccionista del rigor. No hablan el mismo idioma futbolístico.

El catalán afronta su particular bautizo con un bagaje de seis temporadas de profesional con un total de 66 duelos dirigidos en la categoría de plata y 92 en la categoría de bronce. Amante del verso de Cruyff y de los Diez Mandamientos de la posesión,incide en su discurso que para alcanzar la excelencia «hay que ser reconocibles».

Pimienta, sin su particular escudero Richi Serrés, el coach de la UD y que participó en los ascensos de 2015 y 2023, sigue esperando por las contrataciones. Aún le falta Mika Mármol y el nueve diferencial, un arma de destrucción masiva llamada Sory Kaba y por el que la dirección deportiva pone toda la carne en el asador. Mientras el club amarillo tiene cuentas pendientes en los despachos –como cerrar la llegada de otro central, un lateral zurdo y un mediocentro y con plazo hasta el 31 de agosto–, el Mallorca de Aguirre tira de billetera. La venta de Kang In Lee al PSG dejó 22 millones en caja y el que fuese técnico de Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, RCD Espanyol, Leganés y el club bermellón, demanda más soldados. Ayer, el club balear cerró la llegada de Sergi Darder en propiedad y tras abonar al RCD Espanyol diez millones. Lo normal es que no viaje hoy para Gran Canaria. Pero hay más. Samu Costa aterrizó ayer en Palma de Mallorca por tres kilos.

El estratega mexicano, internacional con la Tri en el Mundial de México 1986 –el de Maradona y la mano de Dios– aterrizó en el Mallorca en marzo del 2022. Suma 51 duelos con el escudo bermellón y todo son éxitos. Salvación en la 21-22 y novena plaza en la 22-23. A los citados Costa y Darder, cabe añadir Cyle Larin (7,5 millones de coste), Morlanes (2,5), Van der Heyden (2,7) y el tinerfeño Omar Mascarell (600.000 euros). Pero gastar no significa nada, que se lo digan a Juan Carlos Valerón, ex de la UD y Mallorca, y que bajó con el Atlético de Madrid (2000) con un plantillón de Liga de Campeones.

Inédito ante los amarillos

Aguirre solo ha entrenado en la máxima categoría –desde 2002 a 2023– con una incursión en el fútbol de Emiratos Árabes, Monterrey, así como en las selecciones de México, Japón y Egipto–. La de mañana es la primera ocasión que pisa el Gran Canaria y se cruza en el camino de la UD. El factor sorpresa juega a favor del catalán. Con un césped inmaculado, se darán la mano por primera ocasión.

Estratega y jugador mundialista con 819 duelos dirigidos y tres títulos en su expediente, el Vasco Aguirre tiene una colección de frases memorables. «Vine a Mallorca porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Javier Aguirre», detalló en su presentación. A la hora de felicitar a un jugador por un tanto de falta, también tira de su arista cómica. «Seguramente le dije que muy bien hijo de tu puta madre, bien Oscarito cabrón, qué tirazo la puta madre que te parió».

Cuestionado por si abroncó al plantel tras una derrota: «Me aguanté, me fui a mi casa, me tome un gin-tonic a gustito y se me olvidó regañarlos y salió bien».

Las ocurrencias del Vasco Aguirre Con el Kun Agüero. Ropa de invierno En su etapa como máximo responsable técnico del Atlético de Madrid –desde 2006 a 2009–, Javier Aguirre desveló que «algún día mi mujer y yo acompañamos al Kun a comprarse ropa porque no traía de invierno». El aspecto de Muriqi. «Es grande y feo» Muriqi, antes de la llegada de Sergi Darder, fue el fichaje más caro en la historia del Mallorca con 9,3 millones. Suma 54 duelos y 21 goles. «Es tan grande y feo que asusta, es un animal feo pero te lo quieres comer. Luego tiene un corazón enorme. No me encontré un tipo con un armazón de tipo malo, un bicho y que luego sea un pedazo de pan». Carnicero en el césped. «Era un desgraciado» En otra de sus frases memorables, Aguirre reconoce que durante su etapa de futbolista abusó de un trato violento a los rivales. «No estoy orgulloso de ello. Lesioné a algún jugador a malas, pegué algún puñetazo, escupitajos, algún insulto… Sé que eran otros tiempos (...) No tenía calidad para jugar. Hablar con árbitros, rivales, animar al compañero, mejorar tácticamente… Era un desgraciado».