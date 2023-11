Un despegue inicial fallido y la resurrección de la pardela de Fabio González con la ayuda del equipo de agentes de Medio Ambiente del Cabildo. Una metáfora vital para Fabio González. Coraje, lucha, padecimiento y el abrazo de un vestuario para alzar el vuelo. El centrocampista de Ingenio, inédito desde el 27 de mayo, fecha del último ascenso, participó esta mañana en una liberación de cuatro pardelas junto a Benito Ramírez en el mirador de El Tritón de La Laja.

La actividad, ante las inclemencias del tiempo, precisó de la intervención de los agentes, ya que las aves carecían de la fuerza necesaria al estar proceso de recuperación. Tras lo acontecido el pasado viernes 3-N, en el Gran Canaria, en el que dos pardelas quedaron heridas al estrellarse contra uno de los focos del recinto, hoy tocó poner el acento y el foco en la labor medioambiental del ente cabildicio. Fabio González, Benito Ramírez y Manuel Amador, director insular de Medio Ambiente, lograron finalmente completar la liberación de forma exitosa.

Tras pasar por el quirófano -se lesionó en el tobillo el 27-M ante el Deportivo Alavés y luego recayó en pretemporada-, Fabio quiere ir paso a paso. No se obsesiona con su licencia federativa. "Ahora mismo no pienso en la ficha, solo pienso en recuperarme. En estar al 100% físicamente. He pasado unos meses muy duros, pero ya estoy con el balón y oliendo césped". Aplaude la labor del conjunto con García Pimienta como rostro franquicia -cuatro victorias en las últimas cinco jornadas y décimos en la tabla con diez puntos de margen con el descenso-.

"Ahora mismo hay una ficha libre, aquí lo primero es ponerme bien físicamente. Ya luego se hablará del resto, el equipo está muy bien y está compitiendo de escándalo. Entrar en el equipo no será nada fácil".

Cariñoso con Jonathan Viera

Fabio González recalca el ambiente de camaradería que hay en la caseta. Un clima ideal que vale de diván milagrosa para Viera. "Jony es un compañero más, ha tenido una situación complicada a nivel familiar [la mujer del 21 fue intervenida de un cáncer]. Estuvo tocado, entre todos ya saben que le estamos ayudando. Hay un gran vestuario y una gran familia". No se quiso mojar sobre si el capitán será mañana citado.

"Mañana hay rueda de prensa del míster y se lo preguntan". Agradece la invitación del Cabildo en el acto de liberación de las pardelas, además insiste que acudirá a más actos de este tipo como la suelta de tortugas marinas. "Desde el Cabildo se pusieron en contacto con nosotros y el otro día fue un claro ejemplo de lo que puede acontecer. Era una fiesta, pero el tema de la contaminación lumínica les ataca de forma notable a las aves. Desgraciademente nos tocó vivirlo, yo estaba en la grada y vi el impacto. Fue algo impresionante, porque se logró rescatarlas (...) Luego van al gimnasio como dicen ellos para recuperarse. Nos pueden invitar a más liberaciones, como lo de las tortugas que estuvimos hablando. Estaré encantado en acudir. Me gusta mucho el tema de los animales, así como la agricultura y la ganadería", desvela el timonero de Ingenio, que computa 117 duelos de amarillo.