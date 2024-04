Adiós al ajo: estos son los motivos para eliminarlo

El ajo es uno de esos alimentos que se aman o se odian. Pese a su fuerte sabor y potente olor, es uno de los ingredientes más utilizados en la cocina española debido a sus múltiples beneficios. Tiene yodo, potasio, fósforo, vitamina C y vitamina B6. También posee propiedades antisépticas, es bactericida y un antiparasitario intestinal, pero no se han comprobado muchas de las bondades que se le atribuyen. De hecho, no es cierto que el ajo sea un gran sustituto de los antibióticos.

Sus orígenes no están muy claros, se piensa que puede proceder de Asia Central. Lo que sí está claro es que ya los antiguos egipcios los emplearon como un alimento energético. Su afición al ajo era tan grande que los obreros que construían las pirámides se negaron a continuar las obras porque no había ajos que repartir entre los trabajadores. Los antiguos griegos también disfrutaban del ajo sobre todo los atletas que lo consumían antes de las competiciones y después de ellas, para reponer los minerales y vitaminas que habían perdido. Estos no son los únicos usos que a lo largo de la historia se le ha dado al ajo, durante la Primera Guerra Mundial fue empleado como antiséptico para evitar que las heridas de los soldados se infectaran.

Beneficios del ajo

Los ajos poseen pequeñas cantidades de fósforo, vitamina C, potasio y vitamina B6, pero lo más interesante de este alimento son sus compuestos azufrados, responsables de darle el sabor y el olor tan característico. Estos son los principales beneficios de consumir ajo:

Contra el helycobacter pylori: hay investigaciones en las que se asegura que el ajo es un potente inhibidor del helycobacter, la bacteria responsable de provocar úlceras en el aparato digestivo.

Reduce el colesterol: evita la síntesis del colesterol malo y de los triglicéridos.

Antiséptico: su consumo ayuda a prevenir las infecciones y estimula el sistema inmune.

¿Cuándo evitar su consumo?

Pese a que el ajo tiene beneficios para la salud, no hay que creer todos los rumores sobre las múltiples bondades que tiene para la salud. No todo el mundo puede consumir ajo, ni a cualquier le sienta bien. Estos son los casos en los que no es conveniente comer ajo: