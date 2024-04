Ana Peleteiro: La lucha por volver a la competición tras la maternidad

Ana Peleteiro se sinceró en El Hormiguero. La campeona olímpica española abrió su corazón este lunes en el programa de Pablo Motos y explicó cómo ha sido su regreso a la competición tras los meses que tuvo que pasar alejada del deporte debido a su maternidad. Pese a que la atleta acaba de conseguir un bronce en triple salto en el Mundial de Glasgow, aseguró que la vuelta a la competición ha sido "horrible".

La deportista gallega que en estos momentos está preparándose para los Juegos Olímpicos de París 2024 relató lo difícil que ha sido para ella competir sin sentirse a gusto con su cuerpo: "Yo compito en top y braga y para mí, en este mundial, tuve un día que llorar, porque no me veo compitiendo en top y braga, porque considero que no me hace justicia como estoy".

Peleteiro también se refirió al hecho de que su cuerpo no fuera como el de las demás atletas:" Pedí una talla L de top y no la había, tuve que competir con la talla S". Pese a estos pensamientos, la deportista insistió en el gran esfuerzo que ha tenido que realizar para aceptar su nuevo cuerpo. "Tengo que aceptarme tal y como soy, pero sí me costó verme en top y braga", insistió.

Resultados tras los esfuerzos

La campeona olímpica también habló en El Hormiguero sobre todos los esfuerzos físicos que ha tenido que hacer para volver a las pistas de atletismo. Pese a la dureza de la experiencia, Peleteiro reconoció que "este año se están viendo los resultados del trabajo del año pasado. De ir a entrenar tras haber dormido una hora. De verme laxa".