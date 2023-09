A pesar de encontrarnos a las puertas del otoño, de algún modo, el buen tiempo hace que nuestra mente siga en verano. Sin embargo, aunque las ganas de disfrutar estén presentes, puede que la preocupación por ganar unos kilos de más siga ahí.

Pero no te preocupes, porque a continuación vamos a hablar de un alimento de temporada muy rico, fácil y prometedor. Podrás incorporarlo a tu menú, y lo mejor de todo... ¡Es saludable, está lleno de beneficios y sabe riquísimo!

Durante las vacaciones es muy común y habitual dejarnos llevar por comidas y alimentos que, en otras circunstancias, probablemente no comeríamos.

Y aunque una vez al año no hace daño, mantener nuestra dieta a veces puede ser difícil. Muchas personas temen, precisamente, ganar esos kilos de más durante los meses de verano y, es por eso que, en otoño, llega el remordimiento.

Desde Perú

El disfrute, la comida y la celebración son tres palabras que pueden estar perfectamente unidas. Y más después de descubrir el alimento que te vamos a enseñar a continuación.

El boniato, este tubérculo, originario de Perú, ahora está presente en todo el mundo. Su cultivo y sus propiedades llegan cada día a millones de personas, y a partir de ahora también podrás beneficiarte tú. Si todavía no lo habías incorporado a tu dieta, cuando conozcas sus propiedades y beneficios no te faltarán motivos para hacerlo. El boniato es, sin lugar a dudas, un excelente alimento.

A pesar de que existen múltiples razones para incorporarlo a tu dieta, debes saber que se caracteriza por ser un alimento con un sabor muy dulce. Además, también es nutritivo y saciante. Si hay algo que también debemos destacar, es sin lugar a dudas su aporte en carbohidratos: por cada 100 gramos de boniato que comamos, obtendremos 23 gramos de hidratos de carbono.

La razón por la cual deberías consumirlo

En lo que respecta a sus propiedades y beneficios, se sabe que el boniato es un alimento apto para gran parte de la población. Algunos perfiles como los niños, deportistas y mujeres embarazadas pueden beneficiarse de su aporte energético.

Pero además, el boniato puede convertirse en el mejor aliado de nuestro sistema inmune, ya que su consumo aumenta nuestras defensas y potencia también la inmunidad natural de nuestro organismo. Y por si fuera poco, el consumo de este alimento también está asociado a la prevención de determinadas enfermedades cardiovasculares, ya que contiene altos niveles de antioxidantes.

Aunque muchas personas consideran que las patatas y los boniatos son casi iguales, esto realmente no es así. Ambos son tubérculos, pero presentan ciertas diferencias respecto uno del otro. A nivel nutricional, podemos decir que la patata tiene potasio y ácido fólico, pero también engorda más que el boniato, por ejemplo. Este último, sin embargo, proporciona más nutrientes que la patata.

De cualquier forma, los nutricionistas no dan más prioridad a una que a otra: lo que sí es cierto es que el boniato presenta una serie de beneficios que no deberías dejar pasar. En estos meses de otoño e invierno no hay nada mejor que consumir este alimento bien calentito: puedes asarlo y condimentarlo con tus especias favoritas. ¡Verás que es todo un acierto!