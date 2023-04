La lavadora es uno de los electrodomésticos más utilizados dentro de un hogar, ya que nos permite tener nuestra ropa limpia y con un buen aroma. Cuando descuidamos su limpieza, muchas veces esta suciedad se termina reflejando directamente en nuestras prendas y cuando termina su ciclo de limpieza la ropa sale con un olor desagradable.

Dentro de las tareas del hogar, la limpieza es una de las que más dolor de cabeza nos provoca, pero que a su vez es completamente necesaria para que disfrutemos de una casa en perfectas condiciones. Existen muchos trucos que podemos aplicar para que las tareas se vuelvan más sencillas y ahorremos una gran cantidad, tanto de tiempo como de dinero.

La esponja es uno de los elementos de nuestra casa que más absorbe la suciedad y por eso puede ser muy útil para nuestra ropa. Cuando ponemos nuestra ropa a lavar muchas veces la suciedad no se quita correctamente y uno de los ejemplos más claros son los pelos de nuestra mascotas.

Nuestras mascotas nos hacen una gran compañía en nuestra casa, pero muchas veces los pelos que dejan por toda la casa se convierten en un problema, sobre todo, cuando se quedan pegados en nuestra ropa y por mucho que los lavemos ahí siguen. Por eso, muchas personas han comenzado a utilizar un sencillo truco para resolver este problema.

Cómo quitar el pelo de la ropa con una esponja en la lavadora

Actualmente, una de las tendencias que estamos viendo entre las personas que tienen gatos y perros en casa es la de poner una esponja de ducha antes de realizar la colada y es que los resultados son sorprendentes. Es importante cerciorarse que la esponja que vamos a utilizar con este truco no sea lisa, ya que sino, no obtendremos los resultados que buscamos. Para ello, coloca la esponja en el tambor de la lavadora y luego añade la ropa sucia. Mientras se realiza el ciclo de lavado, la esponja absorberá los pelos de nuestras mascotas y no se pegará en las demás prendas.

Es importante que cambies la esponja cada cierto tiempo, ya que al ser un elemento que absorbe mucha agua es fácil que vaya ganando moho con el paso del tiempo debido a la humedad. Además, otra cosa que debes hacer para reducir la cantidad de pelo de las mascotas es cepillarlas de forma regular.