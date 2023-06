Lidl se está convirtiendo en uno de los supermercados de referencia en España y lo es gracias a que sus artículos van más allá de los productos alimenticios. Robots de cocina, electrodomésticos, productos fitness, etc. La cadena alemana sigue sorprendiendo a sus clientes y la última de las novedades que ha incorporado promete ser una auténtica revolución en el mundo de la limpieza, tanto que ya han saltado las alarmas de los amantes del orden.

Las tareas de limpieza seguramente sean una de las que más dolor de cabeza nos producen en nuestro hogar. Esto ocurre, sobre todo, en aquellos lugares donde es más difícil quitar la suciedad y los gérmenes y bacterias se acumulan. Las nuevas tecnologías han llegado para ayudarnos y también se han metido en el mundo de la limpieza para solventar algunos problemas del día a día.

Lidl no ha querido dejar pasar la oportunidad de incorporar a su catálogo un nuevo producto que promete solventar alguno de los problemas que las bayetas no pueden solucionar. Muchas veces, al utilizar este producto no logramos quitar la suciedad y lo único que hacemos es apartar el polvo. Esto se puede evitar con el nuevo artículo de la cadena alemana de supermercados.

El nuevo artículo de limpieza de Lidl

La última de las novedades de Lidl ha sido un cepillo eléctrico de limpieza que supone toda una revolución en las tareas del hogar. Este artículo se encuentra a la venta en todos los establecimientos del supermercado y también en su compra online por un precio de 17,99 euros. Gracias a su tecnología lo hace ideal para combatir la suciedad que se acumula en la cocina, baño, alfombras y demás lugares.

Cabe destacar que el cepillo eléctrico de limpieza de Lidl funciona a pilas y no hay que enchufarlo a la luz. Además, gracias a que incorpora diferentes tipos de cabezales, es posible llegar incluso a los lugares más pequeños y que son casi imposibles con una bayeta.

Desde el supermercado destacan la capacidad del artículo para eliminar la suciedad en utensilios de cocina, como pueden ser ollas y sartenes, sin necesidad de estar frotando y no obtener resultados. El cepillo tiene una autonomía aproximada de 80 minutos y son muchos los clientes de Lidl que han decidido jubilar las bayetas de cocina para hacerse con este novedoso producto.