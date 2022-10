Carla Barber, destrozada, cuenta la verdad sobre lo que ha ocurrido con su perro Togo

Carla Barber ha explicado, muy emocionada, la verdadera razón por la que ya no convive con su perro Togo.

Hace un tiempo, la doctora grancanaria vivió uno de los momentos más duros de su vida cuando fue víctima de un atraco con violencia a las puertas de su domicilio en Madrid. Un suceso del que la joven sanitaria tardó unas semanas en recuperarse. Por aquel entonces, la modelo canaria mantenía una relación con Diego Matamoros que, meses más tarde, terminó para dar paso a la que sería su nueva vida.

Tras pasas por este inolvidable y triste episodio, Barber decidió comprarse un perro para sentirse más protegida y, desde ese entonces, vivió una preciosa relación con su mascota.

Sin embargo, desde que naciera su primer hijo, Bastian, fruto de su relación con el empresario franco-monegasco Joseph, son contadas las ocasiones en las que la doctora grancanaria ha compartido alguna imagen o vídeo con el que fue su compañero de hogar durante varios meses.

De hecho, la exposición del animal pasó a un segundo plano hasta el punto de que los seguidores de Carla le han preguntado qué ha ocurrido con Togo.

¿Cuál es el verdadero motivo por el que Togo ya no está en el día a día de la modelo?

La enfermedad de Bastian, motivo de la separación

A través de diferentes historias, Carla Barber ha confesado la verdad que hay detrás de ese alejamiento de su mascota. "Nunca he adoptado, a Togo lo compré justo después de que me atracasen con violencia y me dejaran inconsciente en el portal de mi casa. Tenía miedo y me aconsejaron un perro especializado en protección. Por suerte, mi amigo Antonio y su familia lo acogieron al nacer Bastian (tuvo un problema respiratorio, le ingresaron en UCI neonatal y nos aconsejaron no sacarlo de casa en un mes cuando nos dieron el alta). Togo sigue en Ávila desde entonces", escribe.

Además, Carla ha colgado una imagen completamente devastada y envuelta en un mar de lágrimas en la que revela lo mal que lo pasó al tomar esta dura decisión. "Me pongo triste con este tema. No imagináis lo mal que me sentí cuando decidí que Togo se fuera. Ahora no me siento mal en absoluto. Fue la mejor decisión que pude tomar", recuerda Barber.

Sin embargo, la doctora ha querido verle el lado positivo a esta situación y ha revelado que está a punto de encontrarse con su adorado Togo. "Este sábado voy a Ávila a verle… no imagináis las ganas que tengo".