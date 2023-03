Han pasado casi 45 años desde que el matrimonio entre Isabel Preysler y Julio Iglesias llegó a su fin. No obstante, no han caducado ni el cariño ni el respeto entre ambos y, tras años de silencio y alejamiento del ojo público, el cantante ha querido reaparecer en una entrevista concedida a la revista ¡Hola! para defender fielmente a su ex mujer: "Quiero hacerlo porque se lo merece y porque es profundamente injusto cómo se están comportando con ella.", asegura.

Julio Iglesias rompe su silencio en ¡HOLA! y sale en defensa de Isabel Preysler: 'Es totalmente injusto lo que le está pasando' — Revista ¡HOLA! (@hola) 8 de marzo de 2023 La "socialité" no atraviesa su mejor momento desde que se confirmó el fin de su relación con Mario Vargas Llosa tras ocho años de romance. Una separación que aparentaba ser amistosa en un principio, pero que poco a poco ha ido adquiriendo un tono polémico, especialmente tras la publicación de las imágenes del escritor junto a su ex mujer, Patricia Llosa, con la que se rumorea que habría retomado su matrimonio muy poco tiempo después de la ruptura con Isabel Preysler. Sobre ello y sobre la manera en la que el premio Nobel ha manejado la situación, ha hablado sin miramientos el cantautor, que opina que la actitud de Vargas Llosa ha sido de todo menos elegante: "Un caballero y un señor sabe cómo acabar las cosas. Se sale públicamente y se le desea a la otra persona toda la felicidad. Y si alguien quiere entrometerse, se le dice que es un tema de dos en el que no hay que meterse. Uno tiene que saber actuar y controlar cómo actúan las personas de su alrededor.", declaraba tajante. De igual manera, el artista ha defendido a su ex pareja frente a las acusaciones lanzadas por Laura Boyer, hija del tercer marido de la "celebrity", quien en una entrevista póstuma aseguró que ella habría intentado separarla de su padre. "Sus palabras dejan indefensa a Isabel. Al no poder responder a alguien que ya no está todo se convierte en una mera especulación.", lamentaba Iglesias. Para él, Isabel Preysler continua siendo una "campeona", una "madre ejemplar" y "mujer de diez", y asegura que así piensan todas las personas con quienes ha compartido su vida, mostrándose también convencido de que sus otros ex maridos, Carlos Falcó y Miguel Boyer, ambos fallecidos, estarían de acuerdo en defenderla.