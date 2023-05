La gala de los Bafta TV Awards 2023 celebrada anoche en Londres ha dejado un tierno momento protagonizado por Kate Winslet (47 años) y su hija, Mia Threapleton (22), en la alfombra roja, donde lucieron casi como dos gotas de agua. Además, durante la ceremonia se pudo ver a la joven, que también ha decidido seguir los pasos de su madre en el mundo de la actuación, llorando de alegría cuando la estrella de 'Titanic' o de 'Mare of Easttown' recogió el premio a la Mejor Actriz por 'I Am Ruth' (Channel 4), el drama que ambas protagonizan juntas.

Se trata de la historia de una mujer y su hija adolescente (Mia) cuya vida se echa a perder por culpa de las redes sociales.

Discurso inspirador

Con un discurso muy emotivo sobre la realidad y los peligros que acechan en las redes sociales, Kate hizo llorar a Mia cuando explicó que le gustaría poder dividir el premio por la mitad para compartirlo con ella.

"Este drama está hecho para los padres y sus hijos, para las familias que se sienten rehenes, por los peligros del mundo 'online', para los padres que desearían poder comunicarse con sus hijos adolescentes, pero que ya no pueden, y para los jóvenes que se han vuelto adictos a las redes sociales y su lado más oscuro (...). A las personas con poder para hacer cambios, por favor, erradiquen esos contenidos. No los queremos. Queremos a nuestros hijos de vuelta. No queremos quedarnos despiertos aterrorizados por la salud mental de nuestros hijos. A los jóvenes que estén escuchando, y se sienta atrapado en este mundo dañino, por favor, pedid ayuda. No hay que sentir vergüenza por pedir ayuda", fueron las inspiradoras palabras de Winslet.

"Es más valiente que yo"

A lo largo de la velada, y tras el premio, Kate tuvo palabras de elogio para su compañera en la serie. "Es mucho más valiente y poderosa que yo a esa edad", dijo la estrella, que lleva más de 30 años actuando.

Madre e hija compartieron el escenario juntas, y antes, también desfilaron por la alfombra roja, donde fue difícil no observar el gran parecido que tiene Winslet con la hija que con el director de cine británico Jim Threapleton, con quien la actriz estuvo casada desde 1998 hasta 200.

Además, las dos optaron por 'looks' similares y el mismo maquillaje que suele elegir la estrella de 'Titanic': ojos ahumados y labios neutros.

Incluso su cabello era similar, un estilo casual y recogido que realmente enfatizaba sus rostros.