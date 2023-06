La noticia de la ruptura entre Almudena Cid, actriz y exgimnasta olímpica, y el presentador de televisión Christian Gálvez cogió de imprevisto al mundo de la prensa del corazón. Su relación había cautivado durante años al público, que fue partícipe de los inicios de su relación tras que coincidieran en el programa de televisión de "Pasapalabra". La complicidad en aquel momento fue evidente y su conexión traspasó la pantalla.

El matrimonio estaba considerado como uno de los más sólidos dentro del panorama nacional pero parece que no lo era tanto. La ya ex pareja ha puesto fin a 11 años de unión y 15 de relación en los que, tanto una como otro, no han parado de profesarse amor cada vez que tenían ocasión.

Se acabó el amor...

Además de su éxito individual, Gálvez y Cid apoyaban y alentaban constantemente los proyectos del otro. Trabajaron juntos en diversas ocasiones, combinando el talento de Christian como presentador con el carisma y la experiencia de Almudena en el mundo del deporte.

La relación de Christian Gálvez y Almudena Cid parecía un ejemplo de amor y complicidad en el mundo del entretenimiento. Su historia era un referente para aquéllos que buscaban encontrar el equilibrio entre la vida personal y profesional. Sin embargo, la llama del amor se apagó y la relación acabó de malas maneras, con reproches mutuos.

Patricia Pardo y Christian Gálvez cumplen el viaje que nunca hizo con Almudena Cid

El presentador nunca ha ocultado que fue feliz con la exgimnasta. Sin embargo, les quedaron algunos planes por hacer. El más destacado fue que no tuvieron hijos, pero también hubo un viaje que quedó en el tintero. Y es que, desde que tenía 15 años en 1995, Christian Gálvez deseaba visitar Jerusalén tras leer Caballo de Troya, de J. J. Benítez.

"Fue sin lugar a dudas uno de esos libros que me cambió la vida, de esos que de una u otra manera te incitan a imaginar universos nuevos y a querer contar tus propias historias", explica el conductor de '25 palabras' en Instagram. Un mundo que nunca pudo descubrir durante su larga relación con Almudena Cid y que en apenas un año junto a Patricia Pardo ya ha recorrido. "Gracias por cogerme de la mano y cumplir un sueño, por disfrutar a mi lado y por el brillo de tus ojos viéndome saborear junto a ti ese mágico lugar. Aunque sé que la Magia, sea donde sea, siempre la pones tú", sentencia Gálvez.

Por su parte, Patricia Pardo también le dedicó una publicación en sus redes para celebrar su amor. "Mi entusiasta de ilusión inagotable y sonrisa eterna. Ojalá sentir siempre esta paz a tu lado. Tendría que felicitarte, pero prefiero darte las gracias por este año tan feliz. Los quiero todos contigo", escribía.