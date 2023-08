Kira Miró ha dado un paso al frente y ha denunciado, en una entrevista para 'EH! PODCAST', los abusos de poder que sufrió "nada más empezar su carrera en el mundo del cine". La actriz ha querido alzar la voz para luchar contra "la sexualización de las mujeres en el mundo de la interpretación".

"Tú veías que tus referentes salían ahí, con lo cual tú también tenías que salir y el productor te decía ‘estas hay que hacerlas", explica Kira Miró sobre cómo se vio obligada a posar completamente desnuda en diversas revistas para poder promocionar sus proyectos.

"Cuando yo tenía 20 años y empecé, parte de la promoción de tus proyectos estaba en las revistas masculinas y eran reportajes sexys sin ropa, en ropa interior y eso estaba incluido, no te pagan extra, no va a parte y estaba obligada, como todo, a hacer todas las promociones y las revistas masculinas estaban a la orden del día", continúa la actriz.

Además, ha comparado la situación que vivió con la actual: "'Yo llegó un momento en que dije ‘no quiero hacer más’, eso ahora no pasa, ahora las niñas de 20 tienen su Instagram, y ya se encargan ellas si quieren o no de hacerse sus propios reportajes, sus fotos sexys o no’’".

La actriz ha querido destacar el avance que existe ahora mismo respecto al mundo: "Yo veo mucha gente que se hace fotones y se los hacen ellas porque quieren, se muestran ellas. Eso ahora las niñas no lo tienen, yo me podría haber ahorrado unos cuantos reportajes o unos cuantos titulares bastante incómodos. Por suerte ellas ahora están protegidas y ellas enseñan lo que quieren o no".