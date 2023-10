Noel Bayarri, conocido tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y antiguo concursante de 'Supervivientes', ha regresado a la pantalla con un emocionante proyecto profesional que lo ha llevado de vuelta a sus raíces televisivas. Se trata de un video podcast titulado 'Te entiendo, bro', alojado en mtmad, donde se sumerge en conversaciones semanales sobre diversos temas junto a tres influyentes conocidos: Diego Matamoros, Tote Fernández y Jay Mengeli.

En el primer episodio, ya disponible en mtmad, Noel, antiguo jugador estrella de la 'Kings League', propuso a sus compañeros responder a las preguntas del famoso cuestionario 'las 36 preguntas para enamorarse'. Este cuestionario, elaborado por el psicólogo Arthur Aron, se hizo famoso gracias a un artículo de la periodista Mandy Len Catron publicado en 2015 en 'The New York Times'. Aunque diseñado para generar intimidad gradualmente, no necesariamente amorosa, las preguntas son profundas y significativas.

Entre las preguntas, se encontraba una sobre la relación de cada interlocutor con su madre. Esta pregunta fue la que tocó a Noel, quien decidió abrirse sinceramente con sus compañeros de podcast sobre un tema que rara vez comparte en sus redes sociales. A pesar de que Noel generalmente mantiene su vida familiar en privado, en 2018 hizo una excepción y publicó un vídeo con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el cual expresó su admiración por la valentía de su madre y lo orgulloso que estaba de ella por la educación que le había brindado.

En 'Te entiendo, bro', Noel ha decidido dar un paso más y confesar que su relación con su madre no siempre ha sido perfecta. Ha compartido abiertamente que está trabajando en este tema con la ayuda de su psicóloga, revelando: "Mi comportamiento en muchas ocasiones, sin culpar a mi madre en absoluto, proviene de una dinámica que teníamos entre nosotros, que no era muy sana, y que yo he arrastrado".