Isabel Pantoja se ha convertido de nuevo en noticia después de que la revista 'Lecturas' haya desvelado la estrategia de la cantante para obtener importantes ventajas fiscales. Y es que buscando ahorrarse una elevada cantidad en concepto de impuestos, Agustín Pantoja ha creado una sociedad que gestionaría la carrera artística de su hermana con sede en las Islas Canarias, donde se paga un 7% en lugar del 21% de IVA que se paga en la Península.

Un movimiento del que Isa Pantoja, cuya relación con la tonadillera está completamente rota, se ha enterado por la prensa y sobre el que se ha pronunciado ante las cámaras de Europa Press, asegurando que no se trata de ninguna 'triquiñuela' de su madre para conseguir beneficios fiscales a pesar de que su residencia está -por el momento, ya que sigue adelante con sus planes de mudarse a Madrid- en Cantora.

"No hay ninguna estrategia, ella no se va a ir a Canarias" ha defendido rotunda, evitando revelar qué le parece que su tío Agustín haya creado una empresa en Gran Canaria -algo por otra parte completamente legal- solo para ahorrarse impuestos ya que no vive en el archipiélago sino en Medina Sidonia: "Pues no lo sé, pero no voy a decir nada, no voy a opinar de eso" se ha desmarcado.

A pesar de que ya ha tirado la toalla y ha perdido la esperanza de reconciliarse con su madre, Isa está muy pendiente de cada uno de sus movimientos y, muy sincera, confiesa que si finalmente la cantante se viene a vivir a Madrid le parecería "muy buena idea" y se alegraría mucho por su progenitora. "No sé si en Madrid hará más vida y retomará sus planes, pero ojalá que sea así" ha expresado.

Unas declaraciones con las que vuelve a tender la mano a Pantoja, ya que aunque ha asegurado que da por zanjada su relación y no piensa volver a llamar a su madre, no duda en confesar que si la artista retomase el contacto con ella, no dudaría un segundo en correr a su lado con los brazos abiertos.